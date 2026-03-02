El IVAM saca del olvido a Marisa Pinazo
La muestra "El aura de una saga moderna" exhibe 150 obras, entre pinturas y dibujos, que revelan la evolución artística de Ignacio, José y Marisa Pinazo
Marisa Pinazo (1912-1990) era nieta de Ignacio Pinazo (1849-1916). Una artista de la que poco, o nada, se ha expuesto. Hasta hoy. El IVAM recupera esta figura a través de obra nunca mostrada con anterioridad. Y, lo hace, confrontando su obra junto a la su abuelo, Ignacio , y su padre, José (1879-1933). La exposición, titulada "El aura de una saga moderna: Ignacio, José y Marisa Pinazo" reúne en la Sala de la Muralla alrededor de 150 obras entre pintura, dibujos y documentación.
Estructurada en cinco partes y aunque la personalidad del abuelo sea objeto de veneración, el arte de cada cual sigue su curso y las creaciones de los tres van hablando de una superación de modelos y de evoluciones estilísticas que posibilitan realizar un recorrido desde el naturalismo y el modernismo al art deco.
El catálogo de Marisa es el más reducido de los tres pero, según el comisario Pérez Rojas, no está "exento de calidad". El interés por recuperar y poner en valor a las mujeres pintoras ha sido, dijo, un "estímulo" para descubrir la "fascinante personalidad artística y humana" de la nieta de Pinazo a la que una depresión por la muerte de su padre le hizo parar su producción en 1933. Los dibujos incluídos en la exposición muestran la evolución de la artista y evidencia hasta qué punto la estética del Art Decó determinan su arte.
