Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Guerra en Oriente PróximoFalla municipal ValènciaEntrevista BaldovíCovid crónicoPremios GoyaCuello de botella en FranciaPañuelo verde perrosFallas València 2026Mascletaes y castillos Fallas
instagramlinkedin

El IVAM saca del olvido a Marisa Pinazo

La muestra "El aura de una saga moderna" exhibe 150 obras, entre pinturas y dibujos, que revelan la evolución artística de Ignacio, José y Marisa Pinazo

Retrato y dibujos de Marisa Pinazo en el Ivam

Retrato y dibujos de Marisa Pinazo en el Ivam / Levante-EMV

Amparo Barbeta

Amparo Barbeta

València

Marisa Pinazo (1912-1990) era nieta de Ignacio Pinazo (1849-1916). Una artista de la que poco, o nada, se ha expuesto. Hasta hoy. El IVAM recupera esta figura a través de obra nunca mostrada con anterioridad. Y, lo hace, confrontando su obra junto a la su abuelo, Ignacio , y su padre, José (1879-1933). La exposición, titulada "El aura de una saga moderna: Ignacio, José y Marisa Pinazo" reúne en la Sala de la Muralla alrededor de 150 obras entre pintura, dibujos y documentación.

Pérez Rojas y Blanca de la Torre durante la inauguración

Pérez Rojas y Blanca de la Torre durante la inauguración / Levante-EMV

Estructurada en cinco partes y aunque la personalidad del abuelo sea objeto de veneración, el arte de cada cual sigue su curso y las creaciones de los tres van hablando de una superación de modelos y de evoluciones estilísticas que posibilitan realizar un recorrido desde el naturalismo y el modernismo al art deco.

Noticias relacionadas y más

Exposición sobre el clan de los Pinazo en la sala de la muralla del Ivam

Exposición sobre el clan de los Pinazo en la sala de la muralla del Ivam / Levante-EMV

El catálogo de Marisa es el más reducido de los tres pero, según el comisario Pérez Rojas, no está "exento de calidad". El interés por recuperar y poner en valor a las mujeres pintoras ha sido, dijo, un "estímulo" para descubrir la "fascinante personalidad artística y humana" de la nieta de Pinazo a la que una depresión por la muerte de su padre le hizo parar su producción en 1933. Los dibujos incluídos en la exposición muestran la evolución de la artista y evidencia hasta qué punto la estética del Art Decó determinan su arte.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents