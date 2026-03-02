La Orquestra de la Comunitat Valenciana y Pablo Ferrández interpretan el Concierto para chelo de Elgar bajo la dirección de Dima Slobodeniouk

La Orquestra de la Comunitat Valenciana (OCV) y el chelista Pablo Ferrández actuarán en el Palau de les Arts Reina Sofía, el próximo jueves 5 de marzo, y en el Auditori de Castelló, el día 6 de este mes, bajo la dirección de Dima Slobodeniouk con un programa que incluye el Concierto para violonchelo de Edward Elgar, una de las obras más estremecedoras del repertorio, que tiene en el español a uno de sus más celebrados intérpretes.

Pablo Ferrández, “el nuevo genio del violonchelo”, ofrece su primer concierto con la OCV con esta obra maestra, todavía inédita en el repertorio de la orquesta. También debuta con la formación titular de LesArts, Dima Slobodeniouk, uno de los directores con más presencia en el circuito internacional.

El director finlandés, nombre recurrente en las mejores orquestas del circuito internacional, como las filarmónicas de Berlín, Los Ángeles y Nueva York, las sinfónicas de Boston y Chicago o el Concertgebouw, propone un programa que también incluye uno de sus compositores fetiche, Jean Sibelius, auténtico símbolo nacional de Finlandia, con su exuberante Primera sinfonía y el elegiaco El cisne de Tuonela.

El Concierto para violonchelo de Elgar sobresale como una de las piezas cumbre para este instrumento. Compuesto a raíz del final de la Primera Guerra Mundial, su carácter introspectivo y melancólica belleza lo convirtieron en obra imprescindible en el repertorio de los más brillantes chelistas, para erigirse en icono de la legendaria Jacqueline du Pré después de su mítica grabación en los años 60.

Aclamado como un “nuevo genio del violonchelo”, presentado como “el nuevo Yo-Yo Ma” y de quien la mismísima Anne-Sophie Mutter ha dicho que es “realmente especial…gran sonido, vibrato refinado, técnica perfecta, y un músico auténtico”, el madrileño Pablo Ferrández es uno de los músicos más solicitados de su generación. Su intensidad emocional y exquisita técnica en la interpretación del Concierto para violonchelo de Elgar han recibido el aplauso unánime de público y crítica en los principales auditorios y salas de concierto.

