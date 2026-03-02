Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

LA PROVINCIA, periódico mejor diseñado de Europa

Los European Newspaper Awards reconocen el trabajo de diseño de Prensa Ibérica con 27 premios concedidos al rotativo canario, Faro de Vigo, El Periódico, La Nueva España, Abril y Activos

Portadas de La Provincia.

Portadas de La Provincia.

Jorge Martínez

Oviedo

La Provincia, el diario de Las Palmas de Gran Canaria perteneciente a Prensa Ibérica, ha sido distinguido con el máximo reconocimiento de la 27ª edición de los European Newspaper Awards: el premio European Newspaper of the Year, que lo acredita como el periódico mejor diseñado de Europa.

 El jurado, integrado por once profesionales procedentes de Suecia, Dinamarca, Portugal, Suiza y Alemania —entre periodistas, académicos y diseñadores—, ha destacado la elegancia y el carácter sofisticado del diseño del rotativo. Según su valoración, La Provincia presenta un estilo especialmente cuidado, con un enfoque cercano al formato revista, y sobresale por el desarrollo de contenidos en amplias dobles páginas. En ese planteamiento editorial, el uso generoso del espacio en blanco aporta claridad, jerarquía y atractivo visual.

Páginas interiores en el Dominical de La Provincia.

Páginas interiores en el Dominical de La Provincia.

 En el análisis de las portadas, el jurado ha subrayado su potencia visual y la coherencia estética que se mantiene a lo largo de toda la publicación. También ha puesto el foco en el tratamiento en profundidad de los asuntos principales, con varias dobles páginas dedicadas al tema clave del día.

Portada de Abril, suplemento literario de Prensa Ibérica.

Portada de Abril, suplemento literario de Prensa Ibérica.

 La deliberación ha reconocido, además, la integración fluida de ilustraciones, fotomontajes e infografías dentro de la maquetación, un elemento que refuerza la cohesión visual del conjunto. En su conclusión, el jurado considera que La Provincia representa un ejemplo de diseño periodístico refinado, ingenioso y minuciosamente perfeccionado, y lo sitúa como un modelo de periódico local en Europa.

El jurado afirma que La Provincia es un ejemplo de diseño periodístico refinado, ingenioso y perfeccionado, que se erige como modelo de periódico local en Europa.

Al obtener el galardón principal del certamen, La Provincia no ha concurrido al resto de categorías, al entender el jurado que el reconocimiento premia la excelencia global del producto editorial.

Reportaje dominical Siglo XXI de La Nueva España.

Reportaje dominical Siglo XXI de La Nueva España.

27 premios para Prensa Ibérica

 Otras cabeceras de Prensa Ibérica y sus suplementos han acumulado un total de 27 distinciones en esta edición, considerada una de las más relevantes del ámbito del diseño periodístico europeo.

Portada de El Periódico.

Portada de El Periódico.

 El rotativo gallego Faro de Vigo ha logrado diez premios, con reconocimientos vinculados al tratamiento fotográfico, las portadas, el desarrollo informativo y la presentación de obituarios.

 Por su parte, El Periódico —anterior European Newspaper of the Year— ha obtenido seis galardones por sus portadas, el tratamiento de la información y la visualización de contenidos.

Información diaria en Faro de Vigo.

Información diaria en Faro de Vigo.

 Los verticales de Prensa Ibérica, Abril y Activos, han sumado también seis distinciones, con menciones específicas a su trabajo en infografías, fotografía e ilustración.

Además, el diario asturiano La Nueva España ha sido reconocido con cinco premios, entre ellos por su periodismo de datos en el ámbito digital, las portadas de sus suplementos y la visualización de sus páginas.

Reportaje en El Periódico.

Reportaje en El Periódico.

Un certamen con participación internacional

Los European Newspaper Awards incluyen distintas categorías que distinguen la excelencia en el diseño periodístico en ámbitos como portadas, ilustración, infografía, suplementos o coberturas especiales, entre otros.

 En esta edición han participado periódicos de 22 países, que han presentado miles de trabajos. La ceremonia de entrega de premios está prevista en el marco de un congreso en Viena, los días 17 y 18 de junio de 2025.

TEMAS

