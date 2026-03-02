Rosalía y Matilde Salvador: el MuVIM analiza la voz femenina a través de la música en un taller gratuito

El Museu Valencià de la Il·lustració i la Modernitat (MuVIM) ofrecerá este viernes 6 un taller gratuito especialmente concebido para público joven que pondrá en común la trayectoria vital y musical de dos mujeres que han desarrollado su talento en épocas y sociedades muy distintas: Rosalía y Matilde Salvador.

La actividad, que tendrá lugar a las 18 horas en el aula didáctica, propone asomarse a la música como algo más que entretenimiento, también como una herramienta de identidad, resistencia y transformación personal. Pretende resaltar cómo las mujeres han empleado su voz y su creatividad para cuestionar las normas de su tiempo, por hablar de aquello que les afecta como mujeres y para ganar espacios de libertad y poder dentro y fuera de la música, detalla la Diputació de València.

El taller 'De la ópera a Rosalía. La voz del empoderamiento' conectará la vida y carrera de dos mujeres que nacieron con tres cuartos de siglo de diferencia. Una, Matilde Salvador, nacida en Castelló de la Plana en 1918 y la otra, la internacionalmente conocida Rosalía, en 1992. ¿Qué podría conectar a la autora de la ópera 'Vinatea' (1973) con 'El mal querer' (2018) de la artista catalana?

'Vinatea', presentada en 1974, fue la primera ópera estrenada por una mujer en el Gran Teatro del Liceu de Barcelona. Toda una gesta de Matilde Salvador, que supo dejar la huella de su sensibilidad femenina en una sociedad y un ámbito, el musical, fuertemente masculinizados en su tiempo. Otro ejemplo es su obra 'Voces de otra orilla', en la que musicalizó poemas de autoras iberoamericanas como Gabriela Mistral (1889-1957), la poetisa chilena y feminista, que fue la primera mujer latinoamericana en obtener el Premio Nobel de Literatura (1945).

Por su parte, Rosalía es una artista que ha revolucionado los códigos del flamenco combinándolo con sonidos urbanos, electrónicos y experimentales. Su álbum 'El mal querer' (2018) se articula de hecho como una historia musical que trata temas como el control coercitivo, los celos o la celotipia, el 'gaslighting', el 'stashing', la violencia psicológica o la emancipación emocional.

Rosalía, del mismo modo que Matilde Salvador en su momento, siempre ha reivindicado la autonomía creativa de las mujeres en la industria y ha sabido construir un lenguaje propio conectando siempre con inquietudes muy presentes en la adolescencia.