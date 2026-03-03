El Bellas Artes cede ‘La Piedad’ de Gaspar Becerra a la Galería de las Colecciones Reales de Madrid

El Museo de Bellas Artes de València (MuBAV) es el encargado de ceder la 'Obra invitada' a la Galería de las Colecciones Reales. Así, la pinacoteca valenciana ha prestado una de sus piezas más relevantes, perteneciente al siglo XVI. Desde hoy, 'La Piedad' de Gaspar Becerra podrá verse en la capital como protagonista de esta iniciativa que busca dar protagonismo a museos y obras de arte más allá de Madrid.

La pintura podrá visitarse hasta el 12 de julio de 2026 en el espacio dedicado a la dinastía de los Austrias, integrándose en el discurso del museo de Patrimonio Nacional y estableciendo un diálogo directo con algunas de las grandes figuras del Renacimiento presentes en la colección.

El director del Bellas Artes, Pablo González Tornel, ha participado en la presentación junto al director de la Galería de las Colecciones Reales, Víctor Cageao. El valenciano ha subrayado el "papel esencial" de Becerra dentro de la segunda generación de artistas que introdujeron en España los modelos italianos del Renacimiento, destacando que esta obra permite situar al pintor en conversación con maestros como Tiziano o Michel Coxcie, presentes también en la Galería.

Por su parte, Cageao ha señalado que la incorporación temporal de esta tabla del Becerra "amplía las lecturas posibles del recorrido permanente" y consolida la colaboración entre instituciones comprometidas con la investigación y la difusión del patrimonio histórico-artístico.

Una obra clave del Renacimiento en España

Realizada hacia 1560, 'La Piedad' constituye una pieza fundamental para entender la evolución artística de Gaspar Becerra, cuya trayectoria transitó entre la pintura y la escultura. En concreto, esta obra la realizó en óleo sobre tabla cuando volvió definitivamente a España, y deja ver la huella del manierismo italiano, con una notable carga devocional que también se aprecia en otros maestros como Daniele da Volterra o Giorgio Vasari.

'La Piedad' de Gaspar Becerra viaja a la Galería de Colecciones Reales de Madrid. / Bellas Artes

La obra muestra el cuerpo desnudo de Cristo en primer plano y la Virgen arrodillada junto a él, en el clásico formato de la las piedades renacentistas. Tal como apuntan algunos historiadores, el gesto de dolor se puede ver en otras obras como el fresco 'La entrega al mar de Danae y Perseo', también de Becerra, que decora los techos de la Torre de la Reina del palacio de El Pardo.

La composición muestra una gran sobriedad formal y destaca, indudablemente, la luz representada, así como el modelado anatómico y la monumentalidad de las figuras, lo que otorga a esta obra una dimensión espiritual muy poderosa. Becerra, que regresó a España en 1557 y fue nombrado pintor de Felipe II en 1562, desempeñó un papel decisivo en la configuración del lenguaje artístico cortesano de la segunda mitad del siglo XVI.

Cesión de obras

'La Obra Invitada' es una iniciativa de la Galería de las Colecciones Reales destinada a incorporar temporalmente piezas destacadas de otras instituciones, tanto nacionales como internacionales, con el objetivo de enriquecer el relato expositivo y propiciar nuevas conexiones entre autores, estilos y contextos históricos.

En los últimos meses, el programa ha contado con préstamos procedentes del Museo de Bellas Artes de Bilbao, el Museo de Bellas Artes de Asturias, el Museo de América, el Palacio de Versalles y el Museo del Prado. Con la cesión de 'La Piedad', el Museo de Bellas Artes de València se suma a este listado de colaboraciones.

Noticias relacionadas

La presencia de la obra en Madrid se completará con una conferencia titulada 'El Renacimiento en la colección del Museo de Bellas Artes de València', que impartirá Pablo González Tornel el próximo 24 de marzo en la propia Galería.