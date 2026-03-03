El Centre del Carme reivindica el diseño en la historia del arte

A través de más de un centenar de piezas, el Centre del Carme repasa los 175 años de historia de la Escola d’Art i Superior de Disseny de València (EASD) desde sus orígenes, en 1844 hasta la actualidad. Un centro por el que han pasado artistas como los Premios Nacinales Vicent Martínez, Lola Castelló, Nacho Lavernia, Pepe Gimeno en diseño, Paco Roca en ilustración, Edu Tarín en joyería, Bleda y Rosa en fotografía o Francis Montesinos, en moda, junto a los trabajos de numerosas firmas importantes como Juan Nava, Ibán Ramón o Dídac Ballester y las propuestas más recientes de diseñadores emergentes como Daniel Redondo.

Exposición en el Centre del Carme / Levante-EMV

La muestra ha sido presentada este martes por el director-gerente del CMCV, Nicolás Bugeda, la directora de la EASD, Maribel Curiel, el comisario de la muestra, Oscar Martínez, además de los diseñadores, Pepe Gimeno, Vicent Martínez, Arturo Catalá, Ibán Ramón, Biel Aliño y Daniel Redondo, entre otros.

Nació en San Carlos

La Escuela de Diseño nació en el seno de la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos, que tenía su sede en el Centre del Carme a mediados del siglo XIX cuando se crearon los Estudios Elementales de Dibujo, inicio de lo que, con el paso del tiempo, acabó siendo la Escuela de Artes y Oficios que permaneció aquí durante más de cien años.

Presentación de la exposición en el Centre del Carme / Levante-EMV

Bugeda ha resaltado que “esta exposición reivindica la importancia de las enseñanzas artísticas en su más amplio espectro, en un espacio que nunca ha dejado de estar ligado a la formación, como podemos ver en el máster PERMEA, y a las artes en todas sus manifestaciones” ya ha añadido que “por ello el CCCC debía ser sede de esta muestra no sólo por formar parte de su historia sino también como un lugar que pone en valor todas las artes incluidas aquellas que históricamente se han considerado un arte menor”. Ha destacado las exposiciones de fotografía de Chema Madoz, el videoarte en las muestras de Ana Esteve, Circuito Cerrado o Pepe Beas, el diseño de fallas del ilustrador, Paco Camallonga, todas ellas disciplinas ligadas a la EASD y finalmente el reconocimiento al diseño con esta muestra.

Exposición en el Centre del Carme / Levante-EMV

La directora de la EASD ha puesto en valor “la importancia de la escuela pública y ha destacado que “todas las piezas que se muestran son del alumnado que ha pasado por la escuela en un montaje que no establece jerarquías y que quiere destacar tanto los trabajos de los diseñadores consagrados como los de los más jóvenes”.

Gabinete de maravillas

La exposición se presenta, según su comisario “como si de un Wunderkammer o gabinete de maravillas se tratara”. La muestra se inicia con una selección de piezas conservadas por la Associació Cultural de l´Escola de Disseny de València, entre ellas, destacan las puertas de la antigua secretaría de la Escuela, ejemplo de la mejor artesanía que combina la talla en madera y la vidriera que formaron parte del Centre del Carme.

La segunda sección está dedicada al trabajo de algunas de las personalidades más relevantes que han pasado por las aulas. Destacan los tres Premios Nacionales de Diseño (Vicent Martínez y Lola Castelló por su trabajo en Punt Mobles en 1997, Nacho Lavernia en 2012 y Pepe Gimeno en 2020), así como los Premios Nacionales de Cómic y Fotografía de 2008, otorgados a Paco Roca y a María Bleda y José María Rosa, respectivamente.

Francis Montesinos en la exposición del Centre del Carme / Levante-EMV

Según Oscar Martínez “aparece ahí el diseño de producto, quizás el origen último del actual concepto de diseño, con un protagonismo evidente de las sillas, pero también ejemplos de luminarias, embalajes o la primera máquina de zumo Z-100 de Zumex, con nombres como los de Jordi Iranzo, Carlos Tíscar o María Ibor”. Destaca aquí también el trabajo del creador emergente Daniel Redondo, un prototipo de carrito-andador que producirá la firma Rolser.

En cuanto a la joyería cabe recordar que la Escuela fue pionera a nivel nacional en la enseñanza superior de esta disciplina, destacando piezas de José Marín, Beatriz Ruiz o Edu Tarín.

La especialidad de moda está representada por piezas de Francis Montesinos, Tonuca Belloch o Eduardo Contreras, entre otros. Por su parte, en el diseño de interiores se muestran proyectos recientes como el de Jesús Olavarría y Paula García (Nihil Estudio) para el Roig Arena, junto a otros ejemplos de Carmen Baselga, Pepe Cosín, Arturo Catalá, Vicente Navarro o Francisco Sebastián.

El diseño gráfico ha sido clave en el desarrollo de la sociedad durante el último medio siglo, y en esta exposición hay un amplio abanico de ejemplos con marcas, carteles, logos e identidades visuales que configuran un universo iconográfico reconocible. A los trabajos de los Premios Nacionales se unen los de figuras reconocidas como Juan Nava, Ibán Ramón o Dídac Ballester.

Exposición en el Centre del carme / Levante-EMV

Desde algunos de los cómics más exitosos hasta etiquetas de populares vinos o páginas de periódicos de tirada nacional, las ilustraciones de personas formadas en la EASD de València sorprenden por su vigencia. Además de Paco Roca destacan los trabajos de Diego Mir, Paco Tuercas o Lucía Moreno.

La fotografía, la creación audiovisual y el diseño interactivo tienen su papel en esta muestra. Las fotografías expuestas abarcan todas las posibilidades del medio y han alcanzado el reconocimiento nacional e internacional, tal y como demuestran las trayectorias de Jorge López, Biel Aliño, Sergio Belinchón o Eva Máñez.

La imagen en movimiento en combinación con el sonido y los experimentos más avanzados en relación a la gráfica interactiva son muestras de cómo la Escuela abraza el futuro. Se exhiben los trabajos de Anna Quiles, Omar Hachemi o David Linuesa junto a la instalación del Máster en Diseño Interactivo.