'La leyenda del Titanic' cobra vida en Bombas Gens con un pasaje directo al metaverso

Más de un siglo después, la catástrofe del Titanic sigue estremeciendo. Con más de 1.500 muertos en el naufragio y en torno a 600 supervivientes, el hundimiento del buque más moderno y cosmopolita que salvaba la distancia entre Europa y Estados Unidos se ha convertido en una epopeya, rescatada y recolocada en la conciencia colectiva internacional gracias a la película de James Cameron en los 90. Ahora, en València, Bombas Gens Centre d'Arts Digitals acoge el viaje transatlántico a bordo del barco estrella de la compañía White Star Line, hundido el 15 de abril de 1912, con la muestra 'La leyenda del Titanic'. A través del metaverso y las herramientas digitales, el centro artístico introduce al público en los camarotes, salas de máquinas, salones y cubierta, en un paseo que incluye información y objetos reales de la naviera.

Una experiencia que sigue los pasos de Tutankamon y que prevé agotar entradas desde su inauguración hoy hasta el próximo 12 de abril, fecha oficial de clausura de la exposición, aunque es probable que se alargue algunas semanas más dada la expectación generada. De hecho, antes de su inauguración ya se han vendido 20.000 entradas.

'La leyenda del Titanic' ha estado en Madrid -está diseñada por Madrid Artes Digitales-, atraca en València y seguirá hacia Barcelona, en un viaje donde el visitante puede conocer, desde el rigor histórico, tecnológico y narrativo, los cinco días que estuvo a flote cruzando el Atlántico. Se hundió a 600 kilómetros de Terranova y en esta superproducción tecnológica, con herramientas inmersivas, se reconstruye aquellos días y la vida dentro del barco.

El visitante se convierte en pasajero

El divulgador histórico Nacho Ares se ha encargado de la dirección de contenido de esta exposición y explica que el suceso sigue en la mente de todos precisamente por el factor humano, por cada historia personal que se conoció después de la tragedia. "La exposición propone que el visitante sea el protagonista de la historia; el transatlántico es un referente en el siglo XX y la muestra retrotrae a esos intensos días entre Southampton y Nueva York", señala.

Además, el periodista también explica que un siglo después "sigue habiendo dudas sobre lo que sucedió aquella noche de 1912 y será muy difícil conocer el último detalle que ayude a reconstruirla, pero los testimonios han ayudado mucho pese a los innumerables interrogantes que quedan". Aún así, en la muestra se resuelve bien toda la historia que rodea al suceso, donde se incluye una extensa cronología desde que a las 10 de la noche choca contra el iceberg hasta que se lo traga el mar en torno a las 2 de la madrugada.

Para acoger esta exposición, las instalaciones de Bombas Gens se han reconvertido en once salas gracias a un equpo de 80 profesionales que ha adaptado a este emplazamiento esta exposición consolidada internacionalmente. De hecho, las narraciones se han traducido al valenciano con Nelo Gómez a la cabeza.

Durante la inauguración, la Associació Modernistes de Carcaixent y el Associació Retrofuturista Nautilus han dado color a la bienvenida al caracterizarse con los atrezos de principios de siglo XX. El capital y su tripulación junto a una veintena de pasajeros de todas las clases han amenizado el recorrido que dura más de una hora a través de cada estancia, introduciéndose primero en el metaverso para asistir al concierto de la orquesta del Titanic y el último repertorio que tocaron.

Después, la gran sala digital de Bombas Gens sigue los pasos de una familia a bordo del barco y, con ella, el visitante recorre buena parte de las estancias y pisos del buque, mientras que en la última sala es donde el público puede pasear dentro del metaverso, por dentro del barco, asistiendo a conversaciones entre pasajeros, observando al telegrafista, los carboneros y todo tipo de tripulación que pereció aquella noche.