València saca músculo con la presencia de once galerías en la feria ARCO

Las galerías valencianas ya han emprendido su viaje a Madrid, en dirección a la feria ARCO que comienza este miércoles, convirtiendo a la capital en el epicentro del arte contemporáneo. Más allá de la muestra, celebrada en Ifema, las galerías valencianas tendrán también presencia en el resto de actividades organizadas dentro de la Semana del Arte, con citas como Art Madrid, JustMad, CAN en Matadero y el Salón de Arte Moderno. En total, once galerías valencianas refuerzan allí su presencia en un sector al alza, situando a València como uno de los polos de creación más potentes del país y en sintonía con la principal reivindicación del sector: eliminar el IVA Cultural, que será la principal exigencia en esta edición.

Cuatro de ellas estarán exponiendo en ARCO. La galería de Rosa Santos presenta un proyecto plural con las artistas Elena Aitzkoa, Greta Alfaro, Andrea Canepa, Sandra Mar, Mar Reykjavik y María Ruido, además de un proyecto específico de Marina González Guerreiro. Una propuesta que combina generaciones y geografías, con especial atención a creadoras vinculadas a la escena valenciana más reciente, como es el caso de Sandra Mar o Andrea Canepa, ambas con presencia en el IVAM en estos momentos.

También en ARCO, Set Espai d'Art apuesta por un diálogo internacional con obra de Ana Esteve Llorens, Chingsum Jessye Luk, Luciana Novo y Pamen Pereira, mientras que la galería Luis Adelantado despliega una de las representaciones más amplias, en la que conviven nombres consolidados como Carmen Calvo con artistas de distintas generaciones como Rubén Guerrero, Álex Marco, Manu Blázquez, Laura Palau, Juan Suárez, José Luis Cremades, José Antonio Orts, Fuentesal Arenillas, Darío Villalva, Ana Esteve Reig y Álex Reynolds.

Por su parte, Galería Jorge López articula su participación en torno a un solo show de Gema Polanco, al que suma obra de Álvaro Porras, Valeria Maculan, Miguel Rothschild, Ana Císcar e Inma Femenía, reforzando su línea de investigación en torno a la pintura y sus derivas contemporáneas.

La presencia valenciana se amplía en Art Madrid, en el Palacio de Cibeles. La Mercería acude con obra de Oscar Seco, Dimasla, David Sánchez, Marcos Juncal y Mink; mientras, la galería Alba Cabrera presenta piezas de Eva Armisén, Marina Puche, Fèlix Coll y Pepa Domínguez. Por su parte, Shiras Galería reúne a Sergio Rocafort, Carlos Nadal, María Aranguren, Carlos Sebastián, Diego Vallejo, Agustín Serisuelo, Miguel Bañuls y Lana Khayat. Completa esta sección CLC Arte, con Antonio Ovejero, Manu Iranzo, Daniel Bum, Alejandra Gandía-Blasco, Luis Miguel Rico y Jordi Larroch.

El proyecto de la artista Marina González, de la galería Rosa Santos, en ARCO. / Guerreiro

En JustMad, centrada en el arte emergente y ubicada en el Palacio de Neptuno, la Galería Thema presenta un solo project de Rafael Amorós, titulado 'Fluir', además de la participación de Ylana Yaari dentro del programa Just Residence.

La programación paralela de la Semana del Arte también cuenta con presencia valenciana. En la CAN Art Fair Madrid que se celebra en Matadero, el Gabinete de Dibujos dedica un solo show a Daniel Muñoz, consolidando la apuesta por el dibujo contemporáneo. Y en el Salón de Arte Moderno (SAM), que este año se celebrará en el Círculo de Bellas Artes, la Galería Benlliure lleva a Madrid obra de grandes nombres como Soledad Sevilla, Juan Genovés, Manolo Valdés, Joan Hernández Pijuan, Rafa Macarrón y Manuel Hernández Mompó.

Según el listado oficial de participación en ARCO, son once las galerías valencianas que van a tener presencia en uno de los encuentros referencia del arte contemporáneo de Europa, y en total, en torno a una veintena de artistas valencianos estarán allí representados con galerías valencianas o del resto del país. La convivencia de figuras históricas con artistas emergentes apuntala la posición que la Comunitat Valenciana ha adquirido en este sector, que desembarca esta semana en Ifema.

El IVAM prepara adquisiciones

Una de las novedades en esta edición es la vuelta del Institut Valencià d'Art Modern (IVAM) a la compraventa de arte para su colección. Así lo confirmó hace unas semanas este diario, a quien la Generalitat explicó que se tiene la intención de adquirir obras que nutran los fondos de la pinacoteca valenciana, más de una década después de la última adquisición que se hizo en este encuentro.

Para el departamento de Cultura que dirige la consellera Carmen Ortí, la cita es "ineludible" para "mantener el posicionamiento" del museo valenciano, que debe estar presente en esta exposición para ratificar su posicionamiento como el segundo centro más importante en arte moderno de España, solo por detrás del Museo Reina Sofía.

La cuantía que se va a destinar a adquirir piezas no se sabe todavía. De hecho, todo apunta a que será el consejo rector quien se reúna de forma telemática para dar el visto bueno a las propuestas que haga la directora, Blanca de la Torre, para adquirir estas piezas.