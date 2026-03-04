La resurrección de los comercios locales tras la dana ya es digna de museo: el MuVIM inaugura 'Pujar la persiana'

¿Cómo reconocer la labor de tantas personas anónimas para reconstruirse, no solo emocionalmente, sino profesionalmente, tras la dana? ¿Cómo destacar el esfuerzo anímico de volver a empezar? ¿Se puede valorar la capacidad de recpomponerse tras una desgracia? Esa es la intención de la Diputación de València, la Unió Gremial y la Escola Superior de Disseny de València (EASD) al llevar ese proceso hasta la sala de un museo. Así, el MuVIM ha inaugurado este miércoles 'Pujar la persiana. Sobre la recuperació del comerç local després de la dana', una exposición que reúne testimonios, fotografías del antes y el después y una instalación artística que muestra cómo reabrieron los negocios que fueron arrasados el 29 de octubre de 2024.

Más de un centenar de personas han asistido a la inaguruación de esta exposición, comisariada por Tana Capó, profesora de la EASD, que destacó el carácter colaborativo del diseño y explicó que la disposición visual de las fotografías "obliga al visitante a percibir la escala de la catástrofe a través de la altura e los paneles, conectando emocionalmente con el espacio". Para ello, Capó explicó que se ha creado un sistema de madera que evoca la estructura del comercio tradicional para construir ese relato compuesto por una suma de voces, "la de quienes sufrieron el desbordamiento".

En este sentido, la comisaria explicó que los verdaderos artistas son los comerciantes, que han sido -a través de Unió Gremial- los que han facilitado las fotografías. En total se facilitaron 170 fotografías que documentan el día de la dana y los siguientes. Imágenes que, para Capó, "no tienen valor fotográfico, sino un valor documental y sanador que nos emociona más allá de su calidad técnica". Esas instantáneas conviven con el trabajo actual realizado por el alumnado de fotografía de EASD tras la reapertura de los negocios en la zona cero, que quería manifestar la dignidad de la persistencia del comercio de proximidad.

El MuVIM inaugura la exposición 'Pujar la persiana', una muestra que homenajea a los comercios de proximidad reconstruidos tras la dana / Miguel Angel Montesinos

La inauguración estuvo presidida por la vicepresidenta primera de la Diputació de Valencia, Natalia Enguix, también responsable de Promoción Económica, que estuvo acompañado por el diputado de Cultura, Paco Teruel, junto al presidente de Unió Gremial, Mauro Lorenzo, y representantes de asoaciaciones de comerciantes de Sedavi, Paiporta o Aldaia. Los impulsores de la exposición buscaban poner el foco no ya en las grandes acciones de reconstrucción, sino en los gestos pequeños como levantar una persiana y la repercusión que eso tiene para un barrio entero.

Enguix explicó que esta exposición "no permite reconocer públicamente a quienes decidieron volver a limpiar y reconstruir sus negocios como un acto de valentía con su pueblo”. Enguix ha señalado que las imágenes y testimonios de 'Pujar la persiana' capturan algo más que un momento de crisis, porque son "un resumen visual de la dignidad de nuestra gente y de cómo el comercio local es el hilo que teje la confianza y la identidad en nuestros barrios".

Natalia Enguix y Tana Capó en la exposición 'Pujar la persiana' en MuVIM. / Raquel Abulaila

De hecho, Enguix agradeció el trabajo de Capó y el de Unió Gremial por haber coordinado un trabajo coral que demuestra que, "cuando el comercio local se levanta, se levanta todo el territorio".

Noticias relacionadas

A este respecto, la vicepresidenta primera ha recordado la inversión de la diputación en el tejido comercial con la inyección de 10 millones de euros a través del Bono Comercio Dana, que buscó reactivar el consumo de las zonas afectadas. Así, explica que la ayuda de la diputación va más allá de la emergencia, apoyando la modernización y digitalización para el sector comercial que es "la infraestructura social básica que sostiene la vida cuando todo lo demás falla".