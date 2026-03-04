Más que flautas

Novedosa propuesta en el último concierto de la SFV. Y también arriesgada: un cuarteto de flautas tienen el handicap del repertorio el cual, en gran parte, debe acudir a arreglos de obras originales. Es su "pecado de nacimiento" el cual no fue difícil de su redimir por las flautistas de Musor, excelentes profesionales de amplio y largo recorrido en orquestas de cámara y sinfónicas, principalmente en Alemania y España. Ganadoras de múltiples premios internacionales y formadas en lugares tan distantes como distintos (Rusia, Alemania, Barcelona y Alicante), coincidieron en Colonia y allí surgió la idea de formar un ensemble de flautas. Su programa tuvo como base fundamental los arreglos o versiones de la rusa Ekaterina Ryzhova, responsable de transformar los originales orquestales en material válido para sus colegas. Su capacidad de adaptación y la elegancia con que los mima ya justifica su labor.

Concierto de la Sociedad Filarmónica / Levante-EMV

Desde la ternura melódica del Orfeo hasta el garbo de su Carmen se las notó cómodas, viviendo y disfrutando cada partitura. Hubo espacio para incluir a la compositora, pianista y cantante alemana Heike Beckmann con su obra "Uptime", una pieza contemporánea la cual revalidó -por si alguien lo dudaba- las capacidades técnicas y la musicalidad de todas ellas. Se trata de una partitura en tres movimientos: Up-tempo, Slowly y Fast Sing, todos ellos bien diferenciados y con persistente magnetismo rítmico. De "Ma mere l'Oye", de Ravel, Ryzhova hizo una selección de la suite creando una atmósfera diferente desde un clásico orquestal nada simple de tratar para sólo cuatro flautas.

De Pierre Paubon, flautista, compositor y gran pedagogo francés, incluyeron su obra Cuatro Aspectos Femeninos (1976), bajo los siguientes títulos : D'un regard étrange, La capricieuse, La gracieuse bonne et belle y Le Dialogue des Caméristes, (que no figuraban en el programa). Suite bien diferenciada e interpretada con seguridad y rebosante de imaginación y elegancia que requiere una técnica exigente como la que poseen las flautistas de Musor. Terminaron con otro trabajo de Ryzhova: la Fantasía brillante sobre Carmen, de Bizet, todo un tour de force vencido con nervio y garra, constatando la disciplina y la voluntad de las cuatro artistas, que agradecieron con un simpático bis los aplausos de los socios de la SFV. Fueron mas que flautas.