Ortí reafirma en ARCO el apoyo a las galerías de la C. Valenciana con nuevas compras para el IVAM

Carmen Ortí, consellera de Cultura, ha visitado ARCO con el objetivo de reafirmar “el compromiso de la Conselleria con la labor que desempeñan las galerías de arte de la Comunitat Valenciana como herramientas de difusión del arte valenciano y de fomento de la creatividad”. Durante la visita, la consellera ha explicado que la dirección del IVAM propondrá nuevas adquisiciones para su incorporación a los fondos del museo, poniendo un especial énfasis en las galerías valencianas presentes en la feria. Estas adquisiciones refuerzan la apuesta del museo por voces contemporáneas vinculadas al contexto valenciano.

En este sentido, está previsto que las adquisiciones sean aprobadas por el Consejo Rector del IVAM en una reunión extraordinaria que se celebrará en el marco de la propia feria.

Ortí ha reafirmado el compromiso del Consell con “una política cultural que garantice condiciones de competencia equitativas, fortalezca el ecosistema creativo valenciano y asegure la presencia de los artistas de la Comunitat Valenciana en los circuitos nacionales e internacionales”.

Durante su visita a ARCO Ortí ha estado acompañada por la secretaria autonómica de Cultura, Marta Alonso; y la directora del IVAM, Blanca de la Torre. En ella ha recorrido los expositores presentes en la feria para conocer las propuestas de arte contemporáneo que participan en el principal mercado del arte que se celebra en España.

Cuatro galerías valencianas

La consellera, ha visitado los stands de las cuatro galerías valencianas que participan: Rosa Santos, Luis Adelantado, Jorge López Galería y Set Espai d’Art, que representan a una veintena de artistas valencianos.

En ellas está presente la obra de Andrea Canepa, artista que actualmente cuenta con una exposición individual en el IVAM (‘Entre lo profundo y lo distante’); y Ana Esteve Llorens y Sandra Mar, ambas presentes en la exposición ‘A media lumbre’ inaugurada en el Institut Valencià d’Art Modern el pasado 18 de febrero, así como obras de Carmen Calvo, Manolo Valdés, Mar Reykjavik, Blanco Anyó, Álex Marco, Laura Palau o Ana Esteve Reig, entre otros.

Ayudas al sector

La consellera ha destacado “el alto nivel artístico con el que participa la Comunitat Valenciana en el principal mercado del arte contemporáneo que se celebra en nuestro país, cuya participación promueve la proyección exterior de la cultura y el arte desarrollado en nuestro territorio” y ha reiterado el apoyo de la Generalitat al sector galerista valenciano.

En este sentido, Ortí ha recordado que la Conselleria dispone de una línea de ayudas destinada a fomentar la participación de las galerías de arte de la Comunitat Valenciana en ferias nacionales e internacionales, una convocatoria que este año prevé un incremento del 5%, hasta llegar a los 300.000 euros.

“Se trata de un ejemplo claro del compromiso de la Conselleria con la proyección exterior de la cultura y el arte que se generan en la Comunitat Valenciana”, ha destacado.

Por otra parte, ha recordado que el Consell apoya también la reducción del IVA cultural aplicado a la venta de obras de arte solicitado por las galerías de arte, “una medida clave para garantizar la competitividad del sector y fortalecer el ecosistema creativo valenciano”.

En este sentido, ha informado que trasladará en persona al ministro de Cultura, Ernest Urtasun, esta reivindicación para que el Gobierno de España aplique la Directiva europea que permita equiparar el tratamiento fiscal aplicado al mercado del arte español al de otros países del entorno europeo, e igualarlo con otros sectores culturales, como las artes escénicas o el libro, que cuentan con tipos reducidos o superreducidos.