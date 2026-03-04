Les Arts és Músiques Valencianes
Pau Alabajos, Anna Millo y Pep Mirambell actuarán en el Palau de les Arts Reina Sofía en marzo
Pau Alabajos llevará al escenario Versos a la vietnamita, un recorrido musical por la poesía de posguerra en el Teatre Martín i Soler y Anna Millo cerrará su gira Radiografía mientras que Pep Mirambell presenta Pop Socialista Obrero Español.
Pau Alabajos, Anna Millo y Pep Mirambell compartirán escenario en el Palau de les Arts Reina Sofía en el ciclo dedicado al panorama musical de la Comunitat Valenciana
Pau Alabajos despide en el Teatre Martín i Soler de Les Arts Versos a la vietnamita, una gira con más de 90 conciertos a sus espaldas, con la que ha presentado su último trabajo, un librodisco homónimo, en el que adapta musicalmente poemas de Salvador Espriu, Maria Mercè Marçal, Vicent Andrés Estellés, Marc Granell o Joan Margarit. El proyecto incluye, además del disco y el libro, talleres didácticos dirigidos a alumnado de secundaria y bachillerato.
El título del álbum hace referencia a las “vietnamitas”, las multicopistas manuales que permitían reproducir y difundir textos clandestinos durante la dictadura franquista. Para su concierto en el Teatre Martín i Soler, Pau Alabajos rescatará también canciones emblemáticas de su repertorio, con alguna sorpresa incluida.
Juntos Anna Millo y Pep Mirambell
El sábado, 7 de marzo, a las 19.30 h, el Teatre Martín i Soler reunirá en un mismo escenario a Anna Millo y Pep Mirambell. Para Anna Millo, la velada supondrá el cierre de la gira de Radiografia, su primer disco en solitario, concebido como un álbum conceptual, que traza un mapa emocional a través de canciones vinculadas a distintas partes del cuerpo y a las vivencias personales de la autora de Benicàssim. El disco transita por sonidos urbanos con influencias del hip-hop, el pop, el neo-soul y el rhythm & blues, y supone una nueva etapa artística para la valenciana.
Pep Mirambell, por su parte, dedicará su actuación en Les Arts a Pop Socialista Obrero Español, su flamante primer LP, en el que el exintegrante de Els Jóvens, aúna el mensaje y el compromiso de la canción de autor con la ligereza y frescura de los sonidos pop para tratar temas como la precariedad, la vivienda, la lengua o las relaciones tóxicas. Pop Socialista Obrero Español ofrece una mirada valiente, pero a la vez cercana y llena de sensibilidad a través de doce temas, entre los que el cantante de San Vicente del Raspeig ha incluido colaboraciones con artistas como Íñigo Soler, Aina Palmer i Noelia Llorens ‘Titana’.
