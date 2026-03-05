La Comunidad de Madrid premia en ARCO al artista valenciano LUCE

La Comunidad de Madrid ha reconocido el trabajo del artista valenciano LUCE con el Premio ARCO 2026. El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Paco Serrano, le entregó ayer por la tarde el galardón, en el marco de la feria internacional ARCO, donde Lucas Oliete (València, 1989) expone su obra bajo el paraguas de la galería 1Mira Madrid y ProjecteSD.

Junto a él, el gobierno autonómico ha reconocido también a los artistas Los Bravú y Federico Miró. De los tres, la consejería ha adquirido una de sus obras, que en el caso de LUCE ha sido 'Toldo Cruces Almería' (2024) que gestiona 1Mira Madrid. Con esta compra, la Comunidad de Madrid nutrirá su colección propia que guarda en el Museo Centro de Arte Dos de Mayo, en Móstoles, a donde viajará esta pieza junto con 'En la grieta brilla el deseo' (2025) de Los Bravú y el biombo con intervención pictórica, sin título, de 2026, de Federico Miró.

Este galardón lo entrega la Consejería de Cultura desde 2008 y tiene como fin distinguir la singularidad de los creadores que participan en esta cita anual del arte contemporáneo, donde LUCE lleva exponiendo su trabajo en los últimos años de la mano de ambas galerías con las que trabaja.

Línea de trabajo

La obra 'Toldo Cruces Almería' se realizó en la ciudad andaluza en 2024 y forma parte de la colección en la que LUCE ha trabajado sobre intervenir el espacio urbano a través de los toldos que encuentra en la vía pública. Uno de ellos fue adquirido por el IVAM, mientras que el resto han sido comprados por colecciones privadas e institucionales, como este, que destaca por las siluetas recortadas en forma de cruz frente a otras formas geométricas utilizadas en diversas intervenciones, como círculos o rectángulos.

El consejero Paco Serrano visitó el booth de la galería 1Mira Madrid donde el artista pudo explicar el proceso de composición de esta obra junto al comisario, el también valenciano Mira Bernabéu.

El jurado que ha seleccionado estas obras ha estado compuesto por el asesor de la comisión para la Adquisición de Obras de Arte de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, José Lebrero Stals; la profesora de Historia del Arte de la UNED, Amaya Alzaga Ruiz; la directora del Museo Centro de Arte Dos de May, Tania Pardo; la subdirectora general de Bellas Artes de la Comunidad de Madrid, Asunción Cardona Suanzes y el director general de Cultura e Industrias Creativas, Manuel Lagos Gismero.