Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Vuelos internacionalesMascletà suspendidaAlerta amarillaProtectores antilluviaHuelga MetrovalenciaTráfico SegartHorno S. NicolásDepuradora CosteraPlaya Tavernes
instagramlinkedin

Premio ARCO 2026

La Comunidad de Madrid premia en ARCO al artista valenciano LUCE

La consejería de Cultura adquiere 'Toldo Cruces Almería', expuesta en la feria internacional, para la colección propia del gobierno autonómico en el Museo Centro de Arte Dos de Mayo

LUCE, Mariano de Paco Soriano y Mira Bernabéu junto a la obra adquirida por la colección madrileña.

LUCE, Mariano de Paco Soriano y Mira Bernabéu junto a la obra adquirida por la colección madrileña. / CM

Amparo Soria

Amparo Soria

València

La Comunidad de Madrid ha reconocido el trabajo del artista valenciano LUCE con el Premio ARCO 2026. El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Paco Serrano, le entregó ayer por la tarde el galardón, en el marco de la feria internacional ARCO, donde Lucas Oliete (València, 1989) expone su obra bajo el paraguas de la galería 1Mira Madrid y ProjecteSD.

Junto a él, el gobierno autonómico ha reconocido también a los artistas Los Bravú y Federico Miró. De los tres, la consejería ha adquirido una de sus obras, que en el caso de LUCE ha sido 'Toldo Cruces Almería' (2024) que gestiona 1Mira Madrid. Con esta compra, la Comunidad de Madrid nutrirá su colección propia que guarda en el Museo Centro de Arte Dos de Mayo, en Móstoles, a donde viajará esta pieza junto con 'En la grieta brilla el deseo' (2025) de Los Bravú y el biombo con intervención pictórica, sin título, de 2026, de Federico Miró.

Este galardón lo entrega la Consejería de Cultura desde 2008 y tiene como fin distinguir la singularidad de los creadores que participan en esta cita anual del arte contemporáneo, donde LUCE lleva exponiendo su trabajo en los últimos años de la mano de ambas galerías con las que trabaja.

Línea de trabajo

La obra 'Toldo Cruces Almería' se realizó en la ciudad andaluza en 2024 y forma parte de la colección en la que LUCE ha trabajado sobre intervenir el espacio urbano a través de los toldos que encuentra en la vía pública. Uno de ellos fue adquirido por el IVAM, mientras que el resto han sido comprados por colecciones privadas e institucionales, como este, que destaca por las siluetas recortadas en forma de cruz frente a otras formas geométricas utilizadas en diversas intervenciones, como círculos o rectángulos.

El consejero Paco Serrano visitó el booth de la galería 1Mira Madrid donde el artista pudo explicar el proceso de composición de esta obra junto al comisario, el también valenciano Mira Bernabéu.

Noticias relacionadas y más

El jurado que ha seleccionado estas obras ha estado compuesto por el asesor de la comisión para la Adquisición de Obras de Arte de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, José Lebrero Stals; la profesora de Historia del Arte de la UNED, Amaya Alzaga Ruiz; la directora del Museo Centro de Arte Dos de May, Tania Pardo; la subdirectora general de Bellas Artes de la Comunidad de Madrid, Asunción Cardona Suanzes y el director general de Cultura e Industrias Creativas, Manuel Lagos Gismero.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Las compañías aéreas ya recomiendan a sus clientes solicitar cambios de fecha o el reembolso de los billetes ante el cierre del espacio aéreo en Oriente Medio
  2. Nueva huelga en Metrovalencia en plenas Fallas: días y horarios de los paros y servicios mínimos
  3. El precio de compra del diésel aumentará doce céntimos por litro y el de gasolina seis
  4. El transporte por carretera prevé que el gasóleo podría encarecerse más de 20 céntimos
  5. El Gremio de Artistas Falleros pedirá paralizar la plantà ante lluvias o vientos para garantizar la seguridad
  6. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana designa a los magistrados que deliberarán sobre la petición de investigar a Carlos Mazón por la dana de València
  7. Derriban tres naves históricas de Giorgeta para construir una residencia de estudiantes
  8. La jueza de la dana, sobre el abogado que la recusa: “Es comprensible la frustración del letrado por su nulo éxito, pero no el torrente de descalificaciones hacia mi persona”

Qué son las centrifugadoras de Irán y por qué son importantes para crear bombas atómicas

Qué son las centrifugadoras de Irán y por qué son importantes para crear bombas atómicas

Las Falleras Mayores de Valencia, Carmen Prades y Marta Mercader, inauguran la Exposición de Indumentaria Valenciana organizada por el centro comercial con motivo de las Fallas

Las Falleras Mayores de Valencia, Carmen Prades y Marta Mercader, inauguran la Exposición de Indumentaria Valenciana organizada por el centro comercial con motivo de las Fallas

Cullera declara la guerra al desperdicio alimentario en Fallas

Cullera declara la guerra al desperdicio alimentario en Fallas

Josep Ramoneda i Sami Naïr, protagonistes de la sèptima sessió de “Gandia Pensa” el 12 de març

Josep Ramoneda i Sami Naïr, protagonistes de la sèptima sessió de “Gandia Pensa” el 12 de març

Un comandante de la UME declara que avisó a técnicos del Cecopi del desbordamiento del barranco del Poyo "antes de las 19 horas"

Un comandante de la UME declara que avisó a técnicos del Cecopi del desbordamiento del barranco del Poyo "antes de las 19 horas"

Los ascensores de la estación de Catarroja vuelven a funcionar

Los ascensores de la estación de Catarroja vuelven a funcionar

El concurso de "espardenyà" de Alzira marca un récord de participación, si el tiempo lo permite el domingo

El concurso de "espardenyà" de Alzira marca un récord de participación, si el tiempo lo permite el domingo

Alzira presenta el concurso de "espardenyà" pendiente del mal tiempo

Tracking Pixel Contents