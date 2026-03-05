La "radicalidad" total y final de la obra de Tàpies muestra su fuerza en la Fundación Bancaja

Una exposición monografica única, mezcla de la esencia y radicalidad vital, para mostrar la última etapa creativa de uno de los grandes artistas del siglo XX: Antoni Tàpies. Desde este viernes 6 de marzo y hasta el próximo 30 de agosto, la Fundación Bancaja acoge en València la muestra ‘Tàpies: Última Década 2002-2012', un recorrido por el final de una obra vital que como ha destacado el comisario de la exposición, Fernando Castro, enseña cómo el pintor “cierra su etapa artística dándolo todo” y con una “fuerza increíble “.

En la segunda planta de la Fundación, el presidente del Patronato de la entidad, Rafael Alcón, ha destacado que la obra de Tàpies, de seis décadas y reconocida en todo el mundo, “siempre estuvo ligada a la sociedad que le tocó vivir en la España de la posguerra y la dictadura, estando siempre comprometidos con los valores democráticos como la libertad y la justicia social”.

La última etapa, que llega reflejada en esta exposición, es “menos conocida, pero concentra todo lo que acompañó su trayectoria”, ha explicado Alcón en una presentación en la que también ha estado presente el hijo del artista, Toni. Ha dado las gracias a la Fundación porque “hacía bastantes años que no había una gran exposición en Valencia” de su padre y ha afirmado que son “obras muy radicales, bastante esenciales, que quizás reflejan el sentir de mi padre cuando ya veía acercarse el final de su etapa vital y artística”

Obras a gran formato

Así, el recorrido por la muestra permite ver una exposición muy personal, formada por una veintena de obras de gran formato procedentes sobre todo de la familia del artista catalán -algunas de ellas nunca antes mostradas- y otra pieza que forma parte de la colección de la Fundación. Todas ellas sirven como ese reflejo de la “singular y reconocida personalidad artística de Antoni Tàpies, que siguieron presentes en el trabajo realizado desde la madurez de su octava década de vida con una expresión pictórica más libre, directa y depurada”.

Unas obras en las que, a través de objetos tan caseros como escobas, telas o mobiliario, la personalidad y experimentacion del artista brotan. Porque en el paseo por este espacio se pueden ver algunas señas de identidad y símbolos que marcan la identidad creativa de Tàpies, desde partes de la anatomía humana a letras, cruces o, incluso, fórmulas. Del mismo modo, la exposición también recoge citas del propio artista acompañando -como una especie de vínculo forjado con el observador- algunas de las piezas o fotografías de Tàpies en lugares tan importantes en la última parte de su trabajo como su casa en el Montseny.

La Fundación Bancaja inaugura la exposición 'Tàpies: Última década 2002-2012' / Daniel Tortajada

La exposición, además, cierra el círculo con una proyección del documental 'Materia en forma de Tàpies" que se emitió en 2024 -doce años después de su muerte- para homenajear los 100 años de su nacimiento.