El IVAM incorpora a su colección 30 nuevas obras con protagonismo de la mujer y el territorio

El Institut Valencià d’Art Modern (IVAM) ha ampliado su colección con la compra de 30 obras pertenecientes a 23 artistas durante su participación en ARCO 2026, la principal feria de arte contemporáneo de España. Con esta operación, el museo valenciano refuerza su compromiso con la cita madrileña y continúa desarrollando varias de las líneas estratégicas que orientan su política de adquisiciones, con especial importancia a seguir nutriendo su colección propia.

Entre los nombres incorporados destacan Laura Palau, Juan del Junco, Elena Blasco, Patricia Gadea, Javier Garcerá, Eva Lootz, Tania Candiani, Inma Femenía, Isabel Villar, Ana Teresa Barboza, Ana Peters, Esther Boix, Marinella Senatore, Luciana Novo, Nils-Udo, Marina González Guerreiro, Lara Ordóñez, Cristina Mejías, Sandra Monterroso, Noemí Iglesias Barrios, Francis (Pitti) Bartolozzi Sánchez, Álex Francés y Lola Bosshard.

De los 23 artistas representados, 19 son mujeres, un dato que responde a la voluntad del museo de seguir equilibrando la presencia femenina dentro de sus fondos y de reconocer la aportación de creadoras históricas y contemporáneas a la construcción del relato del arte.

La cuantía que se ha destinado a estas piezas no se ha dado a conocer todavía, pero las adquisiciones fueron aprobadas por el Consejo Rector del museo en una reunión extraordinaria celebrada este miércoles en el marco de la feria y presidida por la consellera de Educación, Cultura y Universidades, Carmen Ortí. Las obras proceden de diversas galerías nacionales e internacionales presentes en ARCO, entre las que se encuentran también las cuatro galerías valencianas participantes en esta edición.

Según ha explicado la directora del IVAM, Blanca de la Torre, la selección de obras responde a varias líneas de investigación que el museo está impulsando en los últimos años. Una de ellas pone el acento en los oficios, los saberes vinculados al territorio y la recuperación de lo vernacular, abordados desde lenguajes artísticos contemporáneos y fundamentales para De la Torre, que apostó por estas cualidades en su proyecto para dirigir la pinacoteca.

Noemi Iglesias Barros., 'Donde se esconden las flores', 2026. / NB

En esta dirección se sitúan algunas de las incorporaciones internacionales, especialmente de artistas vinculadas al ámbito latinoamericano, como Luciana Novo, Sandra Monterroso, Ana Teresa Barboza, Marinella Senatore o Tania Candiani, cuyo trabajo dialoga con materiales tradicionales, técnicas artesanales o formas de conocimiento alejadas de los discursos hegemónicos del arte.

En el panorama estatal se suman también obras de artistas que exploran estas cuestiones desde diferentes perspectivas. Es el caso de Cristina Mejías, cuya práctica artística se articula en torno a los saberes transmitidos oralmente y a los conocimientos que surgen de la experiencia; Marina González Guerreiro, que presenta una instalación centrada en la poética de los cuidados; o Noemí Iglesias Barrios, que recupera una técnica milenaria de elaboración manual de flores de porcelana.

Artistas sobre el terreno valenciano

Otro de los ejes de la política de adquisiciones del IVAM pasa por reforzar su relación con el contexto artístico valenciano. En este sentido, el museo no solo incorpora obra de artistas nacidos en el territorio, sino también de creadores que han desarrollado aquí una parte significativa de su trayectoria.

Entre ellos se encuentran Laura Palau, cuya práctica multidisciplinar se nutre del conocimiento rural del entorno en el que creció, y Lara Ordóñez, que centra su trabajo en el ámbito doméstico y en las formas en que la herencia cultural se transmite y perdura en la vida cotidiana.

Asimismo, el museo amplía sus fondos en dos de las líneas históricas de su colección: la escultura y la pintura valencianas. Con este objetivo se incorporan obras de Álex Francés, Javier Garcerá e Inma Femenía, artistas que representan diferentes aproximaciones a estas disciplinas dentro de la creación contemporánea.

Referentes históricos y nuevas incorporaciones

Las adquisiciones realizadas en la feria madrileña también permiten cubrir lagunas históricas de la colección e incorporar figuras fundamentales para comprender la evolución del arte contemporáneo. Entre ellas destaca el artista alemán Nils-Udo, considerado uno de los pioneros del Land Art y del arte ecológico europeo desde la década de 1970. El IVAM incorpora a sus fondos la pieza 'Bambú, hojas de palma. Lanzarote (2022)', una obra que conecta con las investigaciones del museo en torno al paisaje, la naturaleza y la idea del museo como ecosistema o “museo anfibio”.

Otra incorporación significativa es la de Francis (Pitti) Bartolozzi, cuya presencia permitirá reforzar los discursos expositivos del museo en torno al periodo de entreguerras y contribuir a visibilizar el papel de las mujeres en la construcción de la modernidad artística española.

En el ámbito de la fotografía, la colección se amplía con obra de Juan del Junco, un artista que trabaja dentro de la tradición de la fotografía conceptual desarrollada desde las décadas de 1960 y 1970.

Figuras clave del arte español del siglo XX

Un capítulo destacado de estas compras está dedicado a artistas fundamentales del arte español del siglo XX, cuya presencia en las colecciones públicas contribuye a revisar y completar la historia del arte reciente.

Así, el IVAM incorpora obras de Lola Bosshard, Ana Peters, Esther Boix, Patricia Gadea e Isabel Villar, creadoras que desarrollaron trayectorias sólidas y que hoy se consideran imprescindibles para comprender la evolución del arte contemporáneo en España.

Inma Femenia, 'Free fall' / Inma femenia

Lola Bosshard desempeñó un papel relevante en el desarrollo del primer minimalismo en España a mediados de los años sesenta. Por su parte, Ana Peters está representada con la obra Victoria, una pieza icónica que cuestiona los estereotipos estéticos y sociales asociados a la feminidad mediante un lenguaje cercano al Pop Art y que formó parte de la considerada primera exposición feminista celebrada en España.

Ana Peters y su obra 'Victoria' (1966) / AP

La pintora Isabel Villar resulta clave para comprender la evolución de la figuración española en las últimas décadas del siglo XX, mientras que Esther Boix, integrante del colectivo Estampa Popular, utilizó la pintura como herramienta de posicionamiento político y social.

Cierra este grupo la incorporación de una gran pintura de Patricia Gadea, una artista cuya iconografía combina personajes de tebeo, grafismos escolares, recortes publicitarios y consignas ideológicas.

Autoras contemporáneas españolas

En continuidad con adquisiciones recientes como la de obra de Concha Jerez, el museo también apuesta por reforzar la presencia de artistas españolas contemporáneas.

Concha Jerez. / CJ

Entre ellas se encuentran Elena Blasco, que ha desarrollado una investigación prolongada en torno a la cerámica como lenguaje escultórico y herramienta de pensamiento, y Eva Lootz, galardonada con el Premio Nacional de Artes Plásticas en 1994. Del trabajo de Lootz el IVAM incorpora una escultura centrada en el tema del lenguaje, un motivo recurrente en su producción artística desde finales de los años ochenta.