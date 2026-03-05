La Nau acoge la presentación de la biografía 'Raimon. Aquest jo que sóc jo'

La Universitat de València acoge este jueves en La Nau la presentación de 'Raimon. Aquest jo que jo soc', la biografía más completa publicada hasta la fecha sobre el cantautor de Xàtiva. El acto, que se celebrará en el edificio histórico donde Raimon ofreció su primer concierto -concretamente en el Paraninfo-, reunirá al periodista y escritor Miquel Alberola, autor del libro, en un coloquio con el también periodista Paco Cerdà, que ha sido galardonado con el Premio Nacional de Literatura. La velada culminará con la interpretación de 'Al vent' a cargo del músico Borja Penalba.

Publicado como un ambicioso recorrido por la vida y trayectoria de Raimon, el volumen traza el itinerario vital de Ramón Pelegero, 'el Pele', desde su infancia en la Xàtiva de posguerra, marcada por el bombardeo de 1939 y el silencio impuesto por el Franquismo, hasta el final de una carrera artística definida por la coherencia moral, la exigencia estética y la fidelidad a una forma de entender la canción.

Más que una biografía al uso, el libro se presenta como un homenaje intelectual y humano. Alberola reconstruye la formación del joven Raimon entre la escuela religiosa y el adoctrinamiento del régimen, su despertar cultural en la Universitat de València y el descubrimiento decisivo de la poesía de Ausiàs March, cuya radicalidad moral marcaría su concepción de la palabra. Años después, esa influencia cristalizaría en la musicalización de textos como 'Veles e vents', uno de los hitos de su trayectoria.

Presentación de la biografía de Raimon en La Nau. / L-EMV

El ensayo también aborda la relación personal y artística con Salvador Espriu, cuya obra inspiró composiciones como 'Inici de càntic en el temple', confirmando la capacidad de la canción para sostener una poesía de alta exigencia literaria. En paralelo, analiza la aparición de 'Al vent', tema que marcó el inicio de su proyección pública y lo situó en el contexto de la Nova Cançó, aunque siempre desde una singularidad que desbordó cualquier etiqueta colectiva.

Uno de los ejes centrales del libro es la lengua. Cantar en catalán durante el franquismo, subraya Alberola, no fue en Raimon un gesto estratégico, sino una fidelidad profunda a su lengua materna y a la cultura que la sustenta. Esa elección condicionó tanto su trayectoria como la recepción de su obra dentro y fuera del país.

La presentación en La Nau añade un componente simbólico a la cita. Fue en su Paraninfo donde Raimon inició públicamente un camino artístico que transformó la canción en un espacio de afirmación cultural y conciencia moral. Décadas después, ese mismo escenario acoge la obra que aspira a convertirse en la biografía definitiva de una de las voces fundamentales de la música y la cultura contemporáneas valencianas.