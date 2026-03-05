Qué hacer en València del 6 al 12 de marzo: Los mejores planes de ocio y cultura

Levante-EMV selecciona algunos de los mejores planes para disfrutar de la vibrante vida cultural valenciana, que se mueve entre música, museos y artes escénicas.

Los mejores planes con música

La Fuga y Benito Kamelas. Roig Arena. 7 de marzo. Dos bandas históricas del rock nacional comparten escenario en una noche en la que se podrán escuchar algunos de los himnos que han marcado generación tras generación. Una noche de guitarras, emoción y la mejor esencia de este estilo a nivel español a través de las canciones de La Fuga y Benito Kamelas.

La Fuga y Benito Kamelas, juntos en el Roig Arena. / Roig Arena

'Mafalda Cardenal. Mis notas de voz tour'. Sala Moon. 6 de marzo. Tras el lanzamiento de su álbum debut y una exitosa presentación en Latinoamérica, Mafalda Cardenal, una de las voces más personales y a la vez más representativas de la Generación Z, sigue con su gira por España. En un tour que va a pasar en total El tour por 25 ciudades del país, la artista sigue dando a conocer su último disco, un trabajo singular que nació de la manera más íntima: audios de WhatsApp grabados por la artista en la soledad de su habitación durante el periplo de dos años en Inglaterra y que han acabado resonando en toda una generación la cual se ha visto reflejada en sus letras.

Así respiran los teatros

Terror, humor, música y drama. El teatro tiene mil caras y he aquí una pequeña selección de ellas.

Teatro Olympia

'Mejor no decirlo'. Hasta el 15 de marzo. Imanol Arias y María Barranco protagonizan el estreno de esta comedia de Salomé Lelouch, con dirección de Claudio Tolcachir y producción general de Pablo Kompel y Pentación Espectáculos. Llega a España después de su temporada en Buenos Aires y gira en Uruguay, Chile y Paraguay con sold out absoluto. Su sinopsis lo deja claro: Él y Ella son un matrimonio que lleva muchos años juntos. Su fórmula, imbatible: saber cuándo hablar y cuándo callar. ¿Pero, qué sucedería si por una vez en la vida se plantearan decir todo, absolutamente todo?

María Barranco e Imanol Arias actúan en el Olympia con 'Mejor no decirlo'. / Olympia

Miguel Lago. 6 y 7 de marzo. 'Lago Comedy Club' es un show sin artificios. Un cómico sobre una alfombra, bajo un foco y con un micrófono cara a cara frente al público. La comedia de club, la comedia de bar y carretera llega a las tablas de los grandes escenarios. Puro stand-up clásico. Genuina comedia servida con libertad, verdad y desnudez que busca la quintaesencia del formato. Y por supuesto con la firma y la experiencia de un icono del 'One man Show'.

Miguel Lago. / Olympia

Teatro Talia

'Pareja Abierta'. Hasta el 15 de marzo. Con Rafa Alarcón y Marta Chiner, esta obra es una adaptación libre del clásico de Dario Fo y Franca Rame, que en su momento rompió moldes y que hoy sigue más vigente que nunca. Esta versión, dirigida y adaptada por Isabel Martí, no solo respeta la esencia original, sino que la expande con una mirada actual y desenfadada sobre el amor, la fidelidad y la complejidad de las relaciones en la era digital. Aquí, el humor se convierte en un arma para desmontar mitos y explorar cómo las nuevas dinámicas de pareja han evolucionado con el auge del poliamor, las relaciones abiertas y el impacto de las redes sociales en nuestra forma de comunicarnos y vincularnos emocionalmente.

Tablao Flamenco. Todos los jueves. Cada semana, las tablas del Talia se convierten en catedral del flamenco en València.

Teatre Rialto

'Parejas imperfectas'. 7 y 8 de marzo. Esta obra pretende visibilizar a aquellas personas que necesitan de otras para sobrevivir. Cuenta la historia de dos parejas, que se desarrolla de manera paralela, con un nexo de unión entre ambas: los cuidadores y sus cuidados. Ambas parejas pondrán en entredicho la percepción que todos tenemos de las personas con discapacidad física y profundizarán en la forma en que la clase, la raza, la nacionalidad o la riqueza pueden crear abismos entre las personas: un canto por la integración y la necesidad de conexión humana.

Parejas imperfectas llega al Rialto. / Rialto

MUSEOS

Los museos de la ciudad son tan variados como los intereses e inquietudes de sus visitantes. Algunos de ellos ya tienen la programación para las próximas semanas y que se prolongará hasta finales del mes de agosto.

Bombas Gens

'La Leyenda del Titanic'. Hasta el 13 de abril. Más que una exposición, es un viaje inmersivo sin precedentes al corazón de uno de los relatos más fascinantes y conmovedores de la historia. Tras su éxito en Madrid, Londres, Zúrich, Múnich y Viena, llega ahora a Bombas Gens Centre d’Arts Digitals la mayor exposición itinerante del mundo dedicada al legendario transatlántico, enriquecida con nuevas instalaciones interactivas creadas especialmente para su estreno en València.

La leyenda del Titanic. / Bombas Gens

IVAM

'Territorios en tránsito / Solo dúo : Anna Talens & Mar Guerrero'. Hasta el 28 de junio. Esta exposición propone pensar el mar no como un límite, sino como territorio: un cuerpo vivo, cambiante, donde la cartografía se disuelve y las fronteras no se trazan con líneas fijas, sino con corrientes, mareas y temporalidades. Más que horizonte líquido, el mar aparece como una geografía inestable, un espacio que no se pisa pero que sostiene la movilidad de cuerpos, memorias y materiales.

Parte de la exposición 'Territorios en tránsito'. / Juan García/IVAM

'El aura de una saga moderna: Ignacio, José y Marisa Pinazo'. Hasta el 7 de febrero de 2027. El gran maestro Ignacio Pinazo Camarlench (1849-1916) tuvo dos hijos que se dedicaron al arte, José e Ignacio Pinazo Martínez, el primero pintor y el segundo escultor, aunque también practicó la pintura y fue cantante. Aunque Ignacio Pinazo Martínez es un gran escultor, se ha optado ahora por mostrar la obra de Marisa Pinazo Mitjans (1912-1990), hija de José Pinazo Martínez (1879-1933), ya que es ella quien da continuidad al arte de la pintura dentro de la tercera generación.

Hasta el 7 de febrero de 2027. El gran maestro Ignacio Pinazo Camarlench (1849-1916) tuvo dos hijos que se dedicaron al arte, José e Ignacio Pinazo Martínez, el primero pintor y el segundo escultor, aunque también practicó la pintura y fue cantante. Aunque Ignacio Pinazo Martínez es un gran escultor, se ha optado ahora por mostrar la obra de Marisa Pinazo Mitjans (1912-1990), hija de José Pinazo Martínez (1879-1933), ya que es ella quien da continuidad al arte de la pintura dentro de la tercera generación. 'A media lumbre'. Hasta el 14 de junio. La exposición reúne propuestas que, desde las prácticas artísticas contemporáneas, abren espacios hacia materiales que, hasta tiempos recientes, han permanecido jerarquizados dentro de perímetros subalternos: cerámica, barro, lana, textiles, bordados, esparto, palma, mimbre y otras fibras naturales.

Parte de la exposición 'A media lumbre' en el IVAM. / IVAM

'Entre lo profundo y lo distante'. El proyecto de Andrea Canepa, concebido específicamente para el IVAM, parte del libro The Spell of the Sensuous de David Abram que, desde la filosofía fenomenológica y concepciones del tiempo presentes en diversas cosmologías indígenas, plantea que el tiempo está inscrito en el paisaje. Hasta el 12 de abril.

Fundación Bancaja

'Tàpies. Última década (2002-2012)'. Hasta el 30 de agosto. La muestra monográfica de Antoni Tàpies, uno de los grandes artistas españoles de la segunda mitad del siglo XX y hasta su muerte en 2012, profundizará en la última etapa de su trayectoria artística con obras especialmente representativas que revelan su esencia como artista. Su obra se incluye en numerosas colecciones públicas y privadas como la Tate Gallery en el Reino Unido, el MOMA en New York, la Galleria Nazionale d’Arte Moderna en Roma, el Musée de Arte Moderne y el Centro Georges Pompidou en Paris, el Stedelijk Museum de Amsterdam, el Museo de Arte Contemporáneo de Los Angeles, entre otros.

'Tàpies. Última década'. / Fundación Bancaja

'Sorolla. Obras maestras del Museo Sorolla'. Hasta el 6 de abril. La Fundación Bancaja se convertirá a partir del 3 de octubre en sede temporal de las obras maestras de Joaquín Sorolla más representativas de la colección del Museo Sorolla en Madrid, que permanece actualmente cerrado al público mientras se desarrollan sus obras de ampliación y rehabilitación. Esta circunstancia excepcional del cierre del museo ha permitido reunir un conjunto de obras que difícilmente pueden prestarse todas juntas para una misma exposición.

Las obras de Joaquín Sorolla se exponen en la Fundación Bancaja. / Fundación Bancaja

'Caleb'. Hasta el 22 de febrero. La exposición de Cristina Babiloni revela las inquietudes creativas de la artista castellonense en torno a la relación entre el hombre y la naturaleza, así como entre la materia, la luz, el color y las texturas, que son elementos esenciales en sus obras. La muestra está integrada por una treintena de obras de mediano y gran formato, gran parte de ellas realizadas exprofeso para su presentación al público en esta exposición en un recorrido que incluye pintura, escultura e instalación.

Centre del Carme

'Circuito cerrado' . Del 21 de enero al 12 de abril. Comisionada por Cayetano Limorte, la exposición propone una reflexión en torno a los conceptos de empatía, amor y soledad, a partir de la concepción del sujeto como circuito cerrado. Es decir, como un ser perceptivamente cerrado en sí mismo, productor y, a su vez, receptor de las capas de realidad que su conciencia genera para protegerse frente a la única verdad de la que dispone, la de su propia muerte.

. Del 21 de enero al 12 de abril. Comisionada por Cayetano Limorte, la exposición propone una reflexión en torno a los conceptos de empatía, amor y soledad, a partir de la concepción del sujeto como circuito cerrado. Es decir, como un ser perceptivamente cerrado en sí mismo, productor y, a su vez, receptor de las capas de realidad que su conciencia genera para protegerse frente a la única verdad de la que dispone, la de su propia muerte. 'El ritual del respawn'. Del 21 de enero al 5 de abril. Presentada por Ana Esteve Reig, esta exposición individual se compone de dos videoinstalaciones que reflexionan sobre la virtualidad y el tiempo que pasamos frente a las pantallas. El título alude al término "respawn", propio de los videojuegos, que designa el acto de morir y volver a aparecer en el juego, una idea que atraviesa ambas obras como metáfora de la experiencia en los entornos digitales.

'El ritual respawn', al Centre del Carme. / Centre del Carme

'Paco Camallonga'. Hasta el el 26 de abril. Comisionada por MacDiego, la exposición da rienda suelta al universo de Camallonga. Una ambición, dividida por zonas, que homenajea su corta aunque prolífica trayectoria. No en vano, en esos metros se pueden apreciar sus primeros bocetos -incluso dibujos de su niñez- en una cristalera, entremezclados con su obra ilustrativa, las imágenes de ese enclave en el que desarrolla su arte o la tradición fusionada con innovación que marca sus trabajos falleros.

Paco Camallonga, durante la presentación de su exposición. / Miguel Ángel Montesinos

Caixaforum

'Música y matemáticas, un viaje sonoro del caos al cosmos'. Hasta el 23 de agosto. Esta exposición brinda un viaje sonoro que, partiendo del silencio absoluto, indaga la sonoridad de la naturaleza: la música de la materia y las matemáticas que rigen los patrones musicales.