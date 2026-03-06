De la cena entre amigos a la gran pantalla: las PowerPoint Party conquistan los Cines Babel

En 2022, un grupo de amigos se reunió en una casa para cenar y celebrar una PowerPoint Party. Una decena de personas usaban el formato de presentaciones digitales de Microsoft no para trabajar, sino para contar lo que consideraban digno de exposición: historias delirantes, anécdotas personales, teorías improvisadas. No había filtro ni objetivo más allá de pasarlo bien. Algo debió de ocurrir aquella noche cuando las stories que todos compartieron en redes despertaron la curiosidad de todo su entorno. Así fue como Álvaro Góngora, anfitrión de aquella fiesta privada, casi improvisada con un proyector sobre la pared del salón, decidió abrir al público esta modalidad de espectáculo doméstico que parte del humor, pero transita también por el análisis, la experiencia propia y, por supuesto, el rigor. Después de pasar por distintos locales de la ciudad, este sábado 7 de marzo las PowerPoint Party se celebrarán en la sala más grande de los Cines Babel.

Fue a partir de 2024 cuando las citas impulsadas por el creativo Álvaro Góngora adquirieron cierta periodicidad. A través de redes sociales invitaba a participar bajo una temática común y anunciaba fecha y lugar de la siguiente convocatoria. No había -ni hay- premios, ni jurado, ni competición. Lo que hay es humor, creatividad y análisis compartido en un ambiente relajado que invita tanto a la risa como a la reflexión general del público.

De aquella casa particular se pasó a Gestalguinos Bar, después a La Mina y ahora más de un centenar de personas se reunirán en las históricas salas para asistir a este fenómeno cultural. Puede que sea la primera vez que un documento de PowerPoint se proyecte en una pantalla XXL: una herramienta pensada para salas de reuniones se va a convertir en espectáculo cinematográfico, en colaboración con los nuevos gestores del espacio, Guillem Beltrán y Leví Navarro, decididos a ampliar la dimensión cultural y de ocio de estas salas.

“Creo que es una forma de descontextualizar un formato asociado habitualmente al trabajo y convertirlo en otra cosa: pasar un buen rato, reírse o aprender, sin que tenga un fin concreto más allá de hacer chistes o contar curiosidades, lo que a cada uno le sugiera la temática propuesta”, explica Góngora, que no oculta la emoción de llevar este proyecto al cine sin perder su carácter desenfadado.

El formato ha ido creciendo hasta celebrarse no solo en València, sino también en Sevilla -su ciudad natal- y Madrid. En todas ha generado expectación y carcajadas gracias a la mirada particular que cada ponente aporta sobre el tema elegido, siempre apoyado en imágenes y con un único requisito innegociable: utilizar la tipografía Comic Sans.

Algunas imágenes de la PowerPoint Party que se celebró en Sevilla, con exposición de Álvaro Góngora. / Alejandro Talaveron

Una temática, muchas miradas y merchandasing

Por primera vez se cobrará una entrada simbólica -6 euros con consumición incluida- y el público podrá adquirir el merchandising que Góngora lanzó hace meses como parte de este universo que funciona como un laboratorio de ideas. Este sábado, la temática elegida será Parecidos y el contenido dependerá exclusivamente del enfoque de cada participante.

En esta ocasión, Góngora ha reunido a cuatro de los ponentes más celebrados de ediciones anteriores: el guionista y director de cine David Gaspar; la escritora e influencer Sara Birds; el filósofo, actor y escritor Albert Vietnam; y la actriz y reportera de À Punt, Nerea Camps. Cuatro perfiles distintos para explorar qué significa parecerse -a qué o a quién- en tiempos de identidades fluidas y cultura meme.

“Gaspar es director de cine, así que su fuerte es el guion y presenta cosas loquísimas. Albert, por ejemplo, es filósofo y todo gira en torno a esa mirada, que es muy interesante aplicada a cualquier tema”, apunta el impulsor del encuentro.

Las mil versiones del humor

Las temáticas elegidas en los últimos años han sido de lo más dispares: Cirugías y muerte, Religiones y otras sectasEstampados, estampidas y estampitasHorror, crímenes y brilli brilliErrores y grandes caídas o Fetiches y ceviches. “Con esas premisas, cada uno lo lleva a donde quiere; ni siquiera tienes por qué hacer reír. El humor es relativo y no tiene por qué ser el normativo. Hay mil tipos y todos somos graciosos de una u otra forma. Es fantástico porque personas que eran reticentes a salir a hacer una presentación terminan entusiasmadas y sorprendidas de sí mismas”, explica Góngora.

La jornada comenzará con una previa en el bar de los Cines Babel a las 11:30 horas y la sesión en sala arrancará a las 12:30. Las entradas ya están disponibles en la web del cine.

Noticias relacionadas

El salto a una sala como los Cines Babel no es solo una cuestión de aforo o de pantalla gigante. Simboliza la consolidación de un formato que ha convertido una herramienta corporativa en excusa para el encuentro creativo. Las PowerPoint Party crecen y profesionalizan su propuesta, abriéndose a nuevos públicos sin perder su esencia: celebrar la imaginación con un proyector, unas diapositivas y la libertad de contar cualquier cosa durante unos minutos.