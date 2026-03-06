Hongaresa Teatre rememora a Alejandra Pizarnik, Alma Mahler y Gregoria Samsa en el TEM

El TEM ha articulado su programación alrededor del teatro de texto y la reflexión crítica. En esa línea, este próximo 7 de marzo, Hongaresa Teatre presenta "Tejedoras de abismos" del autor argentino Arnoldo Liberman, un recorrido por figuras femeninas del siglo XX como Alejandra Pizarnik, Alma Mahler y Gregoria Samsa.

Lola López dirige esta pieza sobre mujeres excepcionales en el mundo de la vida y del arte del siglo pasado, reales y de ficción. La propuesta es una obra de gran calado poético y humano que forma parte de la celebración de las tres décadas de trayectoria de la compañía de Puerto de Sagunto.

El espectáculo promete ahondar en la historia de estas tres mujeres / ED

La formación teatral se refiere a este espectáculo como "una amalgama de pensamientos, sentimientos, latidos y gritos, momentos dulces, y amargos extrasístoles".

Arianne Algarra, Victoria Endguídanos y Lola López conforman el elenco de este proyecto donde la intención e intensidad dramática, por momentos, estremece. Sus personajes son domadoras de abismos, de mitos y creencias. Víctimas y verdugos que sufren la "insatisfacción de sus corazones y la vida en su despiadada crudeza, desgarros de pérdidas y de rechazos".

Tres mujeres excepcionales para tres mujeres

Alejandra Pizarnik fue una de las más notables poetas argentinas. Amiga cercana de Julio Cortázar, Octavio Paz y Antonio Porchia, se le denominó la poeta maldita de la literatura latinoamericana y se suicidó a los 36 años. Su monólogo en "Tejedoras de abismos" está situado en sus últimos momentos de vida, "quizá desesperada por un amor frustrado, aunque su bisexualidad es franca y su inclinación es siempre un sí a la vida".

El monólogo dedicado a Gretel Samsa, hermana del protagonista de "La metamorfosis" de Franz Kafka, está centrado en las contradicciones que experimenta ante la transformación de Gregorio Samsa en insecto, su cariño intenso y sus sentimientos de culpa ante la imposibilidad de aceptarlo tal como es. Sus palabras son una petición de perdón ante el giro de su amor por odio. De hecho, en realidad, el escritor de origen checo pensó en titular esta historia Gretel, ya que es la que sufre la verdadera metamorfosis.

El último monólogo está dedicado a una mujer excepcional y enigmática, Alma Mahler, esposa del músico Gustav Mahler. Sus amores, cercanos a la muerte del compositor, a quien sirvió con devoción, se conocieron como amores adúlteros. Mantuvo relaciones apasionadas con grandes figuras de la creación en distintos ámbitos, caso del pintor Gustav Klimt, el arquitecto y urbanista Walter Gropius, el novelista y dramaturgo Franz Werfel, el pintor y poeta Oskar Kokoshka y el compositor y director de orquesta Benjamin Britten.

Hongaresa Teatre destaca "su belleza, su entrega amorosa, su capacidad de acompañar a los genios, su propia creatividad abandonada en relación con la exigencia de sus amantes, y su nostalgia en la vejez de dichas efusiones del alma".