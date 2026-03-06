Videopodcast
Juan del Val, en el podcast del suplemento ABRIL: “Parece que tiene más prestigio el crítico literario que ve las cosas malas de una novela”
El ganador del último Premio Planeta protagoniza esta semana el episodio de ‘Libros y Cosas’
María Soto
El Premio Planeta, dotado con un millón de euros, el más cuantioso de los que conceden las editoriales en España, va siempre acompañado de un interés que, en los últimos años, desde que lo ganara Carmen Mola, se ha convertido en polémica. En 2023, la escritora y periodista Sonsoles Ónega fue objeto de duras críticas tras recibirlo, y lo mismo sucedió hace sólo unos meses, cuando el ganador resultó ser Juan del Val, muy conocido por su faceta como tertuliano en programas de televisión.
Las reseñas de la novela con la que se llevó el Planeta, ‘Vera, una historia de amor’, publicada en noviembre pasado, fueron muy duras y, pese a ello, las ventas del libro han sido (siguen siendo) muy notables. Del Val es esta semana el protagonista del episodio de ‘Libros y Cosas’, el videopodcast del suplemento literario ‘ABRIL’ de Prensa Ibérica.
Durante su conversación con Inés Martín Rodrigo y Álex Sàlmon, el también guionista televisivo, habló de cómo vivió la ceremonia, del discurso que dio aquella noche y de todo lo sucedido después, haciendo una valoración muy personal del mundo de la crítica cultural en España que se resume en estas palabras: “El problema que hay con las críticas, no sólo con las literarias, bueno, hay muchos, pero hay uno que a mí siempre me llama la atención, que es que parece que sabe más y tiene más prestigio el que ve las cosas malas que el que ve las cosas buenas, en cualquier arte. Si alguien dice esta novela está muy bien, me ha emocionado, parece que el autor de esa crítica tiene menos conocimiento literario que el que dice pues no me ha gustado, y esto es algo que me parece que deberíamos hacer una reflexión como sociedad, y no hablo de crítica literaria, hablo de crítica de televisión, que es otro de los aspectos que conozco, en el cine… Dices, bueno, a lo mejor el ver las cosas positivas que tiene una novela a mí me demuestra que tienes más criterio y más conocimiento que lo contrario, que es infinitamente más sencillo”.
.
- Las compañías aéreas ya recomiendan a sus clientes solicitar cambios de fecha o el reembolso de los billetes ante el cierre del espacio aéreo en Oriente Medio
- Aemet activa un cuádruple aviso en la Comunitat Valenciana por la borrasca Regina: lluvias persistentes y olas de más de 3 metros
- Suspendida la mascletà de hoy en València tras las fuertes lluvias y cierra el puerto por rachas de viento
- Segart dirá adiós al tráfico rodado por el pueblo tras siete años de espera
- La Audiencia de València corrige a la jueza de la dana y le obliga a investigar cómo ofreció la Conselleria de Medio Ambiente los agentes medioambientales a Emergencias
- Nueva huelga en Metrovalencia en plenas Fallas: días y horarios de los paros y servicios mínimos
- La nueva vida del histórico Horno de San Nicolás: ahora se llama Nico y vende algo más que dulces en València
- Se dispara la venta de protectores anti lluvia para las faldas de fallera