Juvika MXA, el proyecto educativo que descubre el sector audiovisual y musical desde Torrent

Conectar a alumnos con el sector audiovisual y musical de la mano de una artista emergente como Juvika. Ese es el marco de nacimiento del proyecto 'Juvika MXA', una iniciativa impulsada desde el IES La Marxadella -un Centro de Excelencia en Imagen y Sonido ubicado en Torrent- que como cuenta la directora del proyecto, Yolanda Martínez, nació con dos objetivos: "crear contenido musical y audiovisual de primera calidad junto al alumnado de los ciclos formativos de Imagen y Sonido, Moda, Textil, Maquillaje y Peluquería". Y por otro, "experimentar con tecnologías de vanguardia —como inteligencia artificial, sistemas automáticos de captación y robótica, y comunicaciones seguras sobre redes 5G con visión a 6G— para integrarlas en procesos reales de producción audiovisual dentro de un entorno educativo-profesional controlado".

Todas las fases de producción

Porque desde octubre de 2025 y hasta este mismo mes de marzo de 2026, el alumnado ha participado en todas las fases de producción: planificación, grabación, edición, postproducción y difusión. De ese trabajo, ha surgido el tema ‘Xiqueta Meua’, de Juvika -nombre artístico de la artista valenciana de 21 años, Júlia Sapiña- cuyo videoclip se presentó el pasado 1 de marzo, así como un libro-guía que documenta todo el proceso. O lo que es lo mismo, un documento que recoge desde metodologías a reflexiones tecnológicas y aprendizajes que "otros centros podrán utilizar para replicar experiencias similares". "Este proyecto no solo visibiliza el talento musical de una artista emergente como Juvika, sino que también abre puertas a nuestro alumnado para integrarse en dinámicas profesionales reales, explorando nuevas tecnologías que definirán el futuro de los contenidos audiovisuales", destaca Martínez.

Juvika, por su parte, ha participado en proyectos de gran relevancia, como el homenaje a Ennio Morricone junto a la Banda Sinfónica Municipal de Valencia o el Festival de Jazz de Valencia, donde compartió escenario con figuras como Pepe Rivero y David Pastor en templos del género como el Jimmy Glass, entre otros... Su propuesta actual fusiona la técnica del jazz con la energía del funk y otros estilos, materializada en un EP debut producido por Héctor Llopis.

Un proyecto "experimental"

"Desde el principio esto fue experimental, pero todo lo que ha pasado después ha sido muy profesional, colaborativo y con una energía super sana. Ha sido una experiencia muy enriquecedora para todos —alumnado, equipo docente y la propia artista— porque más allá del arte y la música, ha generado un entorno de trabajo colaborativo, lleno de ilusión y de ganas de aprender juntos", afirma la coordinadora del proyecto sobre una iniciativa que busca "transformar la educación de la FP". "Esa conexión entre educación, innovación y producción real es algo que creemos que puede marcar un antes y un después en cómo se aborda la FP en nuestro país", destaca-

En cuanto al proceso de producción audiovisual, Yolanda Martínez afirma que ha sido "intenso", pero también "una experiencia profundamente enriquecedora para todas nosotras". "Para mí, personalmente como directora y productora, ha sido un trabajo durísimo porque quería que todo saliera realmente bien —con el nivel de calidad profesional que merece una artista emergente como Juvika y un proyecto tan ambicioso desde el punto de vista educativo y tecnológico. Pero he tenido una suerte enorme: he podido contar con un equipo humano excepcional, altamente comprometido e implicado, que ha tirado del proyecto con energía y con una voluntad enorme de colaboración", concluye.