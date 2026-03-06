Modelo de Respuesta Polar vuelve a los escenarios con ‘Una ilusión’

La banda valenciana Modelo de Respuesta Polar vuelve a la escena con el lanzamiento de “Una ilusión”, su primer tema inédito tras varios años de pausa. La publicación coincide con la gira que el grupo anunció recientemente y con la conmemoración del décimo aniversario de 'Dos amigos', uno de los discos más significativos de su trayectoria.

El grupo, liderado por Borja Mompó, había decidido detener su actividad hace unos años para tomar distancia y dedicarse a otros proyectos. “Hace unos años decidimos hacer un pequeño alto en el camino. Necesitábamos margen para descansar y coger aire”, explica el músico sobre una pausa que no estaba planificada, pero que terminó prolongándose en el tiempo.

Ese paréntesis se cierra ahora con “Una ilusión”, una canción que marca el regreso de la banda al estudio y que, según Mompó, ha supuesto también un reencuentro creativo. “Volver al estudio ha sido un ejercicio de sanación y de redescubrimiento”, señala el cantante, que describe el proceso como una forma de recuperar la dinámica de compartir ideas y trabajar colectivamente en nuevas canciones.

El nuevo tema, de más de seis minutos de duración, mantiene el tono introspectivo y el desarrollo pausado que han caracterizado buena parte del repertorio del grupo. La canción reflexiona sobre la expectativa y los pequeños horizontes que sostienen el día a día, y se acompaña de un videoclip concebido como un plano secuencia que documenta el momento actual de la banda.

El lanzamiento forma parte además de la celebración del décimo aniversario de 'Dos amigos', un disco que en su momento supuso un punto de inflexión para la formación. Publicado en 2015 gracias a una campaña de micromecenazgo impulsada junto a sus seguidores, el trabajo consolidó al grupo dentro del circuito independiente nacional con canciones como 'Momentos similares', 'La juventud y el tiempo' o 'Cosas increíbles'.

Con motivo de esta efeméride, el álbum tendrá también una reedición en primavera en formato limitado, a la que se sumará el nuevo sencillo.

El aniversario llegará además a los escenarios con una gira que pasará por varias ciudades, entre ellas València, Madrid, Barcelona, Oviedo y Málaga, donde el grupo volverá a interpretar en directo el repertorio de aquel disco y otras canciones de su trayectoria.