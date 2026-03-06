El Museo de la Ciudad de València restaura la Sala La Serre para recibir a los Sorolla de la Hispanic Society

A finales de enero, se conoció que los primeros cuadros de Joaquín Sorolla procedentes de la Hispanic Society of America llegarían antes del verano a València para brillar en el Museo de la Ciudad. Una exposición, cada vez más cercana, para la que la pinacoteca ya calienta motores para estar a punto. Y lo hace, después de haberse alcanzado un acuerdo entre la entidad, el Ayuntamiento y la Generalitat para su exposición en este enclave hasta la finalización de las obras de habilitación de Correos, con la adjudicación de las reformas destinadas a la conservación, mantenimiento y de restauración de la Sala La Serre y de otros espacios del museo.

Distintas reparaciones

Con un importe de 350.841,07 euros (IVA incluido) y con un plazo de duración de cinco meses, los trabajos tienen entre sus objetivos primordiales detener los daños provocados por las filtraciones de agua en la Sala La Serre. Para ello, se va a proceder a una renovación integral de la envolvente exterior de la citada sala, sustituyendo la actual cubierta externa, a base de placas simples de poliéster reforzado con fibra de vidrio, "por una cobertura mediante paneles metálicos 'sándwich' con aislamiento".

Del mismo modo, el proyecto -a cargo de la empresa Llop Proyectos Integrales S.L.- incluye la puesta en valor de la cubierta interior original de La Serre, formada por piezas de vidrio curvado y por viguetas de madera, además del "cambio de la actual fachada de perfiles laminados, al objeto de evitar la entrada de agua a través de los cristales y de la carpintería, de garantizar su estanqueidad y de mejorar la eficiencia energética de la sala, manteniendo, a su vez, la estética de la misma; así como la incorporación de un sistema de oscurecimiento regulable para mejorar sus condiciones expositivas".

Las obras pondrám en valor de la cubierta original de la Sala La Serre. / Levante-EMV

Con carácter paralelo, se acometerán otros trabajos igualmente necesarios para garantizar la conservación del Palacio del Marqués de Campo -sede desde el año 1989 del Museo de la Ciudad- como son la reparación estructural de las grietas y de las fisuras existentes en los paramentos de la Calle Harina; la consolidación de las cornisas, la balaustrada y de otros elementos de remate de la fachada principal; la restauración de las carpinterías de madera del mirador situado en el patio interior y de las demás ventanas de la primera planta que recaen a este espacio; además de la limpieza y del repintado de la cerrajería de forja que cierra los portones de acceso al edificio solariego.

No hay que olvidar que el inmueble, declarado en 2007 Bien de Interés Cultural, constituye un interesante ejemplo de arquitectura señorial valenciana. De porte monumental, en él coexisten pervivencias barrocas, visibles en los detalles ornamentales de la fachada principal, el patio o la escalinata, cubierta por una esbelta cúpula decorada por vistosos esgrafiados, y el eclecticismo clasicista del cuerpo principal de la fachada, diseñado por el maestro de obras Manuel Ferrando.

"En mejores condiciones"

“Continuamos trabajando incansablemente en la mejora de los contenidos y de las instalaciones del Museo de la Ciudad, a fin de mantener, en las mejores condiciones posibles, este importante edificio protegido, así como las valiosas y extensas colecciones que custodia en su interior”, ha manifestado al respecto el concejal de Acción Cultural, Patrimonio y Recursos Culturales, José Luis Moreno. “A través de esta iniciativa, devolvemos el brillo a algunos de los elementos más singulares del Palacio del Marqués de Campo, asegurando su pervivencia en el tiempo, para uso y disfrute de la ciudadanía”.

Con esta actuación, el Ayuntamiento de València refuerza su compromiso con la conservación del patrimonio histórico y artístico municipal, garantizando la seguridad de los visitantes y la preservación de los fondos que alberga el Museo de la Ciudad. “La intervención en la Sala La Serre y en otras estancias del museo permitirá, sin lugar a dudas, recuperar uno de los espacios más emblemáticos a la par que desconocidos del centro cultural, mejorando sus actuales condiciones estructurales, estéticas y expositivas, y asegurando su disfrute para las generaciones presentes y futuras”, ha añadido el concejal.