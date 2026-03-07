Benito Kamelas y La Fuga celebran el rock nacional en el Auditorio Roig Arena
Durante hora y media, Benito Kamelas ha desplegado un directo arrollador en un concierto marcado por la energía y la actitud rockera.
La Fuga ha encendido al público con clásicos como “Por verte sonreír”, reafirmando una vez más su incontestable solidez sobre el escenario.
El Auditorio Roig Arena ha acogido esta tarde un doble concierto de Benito Kamelas y de La Fuga que ha congregado a cerca de 2.000 personas. Los primeros en subir al escenario han sido Benito Kamelas. Durante hora y media, la banda ha ofrecido un concierto cargado de energía y actitud rockera. Temas como “Ayer soñé”, “He decidido” o “El renacer del guerrero” han sido coreados por el público, aunque el momento más emocionante ha llegado con “Aquellas cosas que solíamos hacer”, uno de sus himnos más celebrados y que el público prácticamente recita de principio a fin.
El ambiente festivo y la intensa conexión con el público se han mantenido también durante la actuación de La Fuga. La banda cántabra cuenta con tres décadas de trayectoria y una sólida reputación en el directo que han vuelto a demostrar en su estreno en el Auditorio Roig Arena. La combinación de guitarras potentes y letras honestas y directas ha dado forma a una sucesión de clásicos del rock urbano en español. Temas como “Por verte sonreír”, “P’aquí, p’allá” o “Primavera del 87” han protagonizado algunos de los momentos más intensos de la noche, reafirmando el carisma y la vigencia de la banda sobre el escenario.
