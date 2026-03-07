Benito Kamelas y La Fuga celebran el rock nacional en el Auditorio Roig Arena

El Auditorio Roig Arena ha acogido esta tarde un doble concierto de Benito Kamelas y de La Fuga que ha congregado a cerca de 2.000 personas. Los primeros en subir al escenario han sido Benito Kamelas. Durante hora y media, la banda ha ofrecido un concierto cargado de energía y actitud rockera. Temas como “Ayer soñé”, “He decidido” o “El renacer del guerrero” han sido coreados por el público, aunque el momento más emocionante ha llegado con “Aquellas cosas que solíamos hacer”, uno de sus himnos más celebrados y que el público prácticamente recita de principio a fin.

Benito Kamelas y La Fuga. / Levante-EMV

El ambiente festivo y la intensa conexión con el público se han mantenido también durante la actuación de La Fuga. La banda cántabra cuenta con tres décadas de trayectoria y una sólida reputación en el directo que han vuelto a demostrar en su estreno en el Auditorio Roig Arena. La combinación de guitarras potentes y letras honestas y directas ha dado forma a una sucesión de clásicos del rock urbano en español. Temas como “Por verte sonreír”, “P’aquí, p’allá” o “Primavera del 87” han protagonizado algunos de los momentos más intensos de la noche, reafirmando el carisma y la vigencia de la banda sobre el escenario.