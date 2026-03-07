Compromiso, fiesta y un poco de chocolate

No sabría decir si es el ambiente previo a las Fallas, con esa energía pirotécnica e incendiaria que empieza a notarse en las calles, o simplemente que València tiene la maravillosa capacidad de mezclar compromiso, celebración y pequeños placeres con una naturalidad que ya querrían muchas capitales europeas. Pero esta semana ha sido precisamente así, una mezcla de emoción, reconocimiento y algún que otro capricho dulce que, siendo sincera, en mi caso es un must diario.

Quiero empezar con uno de esos momentos que recuerdan que hay causas que van mucho más allá de la agenda social. Tuvo lugar en Castellón con la celebración del acto central del Día Mundial de las Enfermedades Raras, organizado por FEDER, la Federación Española de Enfermedades Raras, con la colaboración del Ayuntamiento de Castellón.

El acto estuvo presidido por Su Majestad la Reina Doña Letizia, que desde 2009 mantiene un firme compromiso con esta causa. En esta ocasión, la Reina abrió el acto centrando su intervención en la historia de Elena y su madre Marta, una forma muy directa de recordar algo que a menudo se diluye entre datos y diagnósticos, que detrás de cada enfermedad rara hay una persona, una familia, y una vida entera tratando de encontrar respuestas.

«Cada persona importa», afirmó durante su intervención. Importan quienes investigan, quienes cuidan, quienes toman decisiones en políticas sanitarias, quienes informan desde los medios, quienes trabajan desde las asociaciones y quienes conviven día a día con la enfermedad. Una idea que también subrayó Juan Carrión, presidente de FEDER.

Entre los asistentes se encontraban tres socias muy comprometidas del Casino de Agricultura de Valencia, Mayrén Beneyto, Francisca Cebrián y Ana Puchades, que acudieron representando al Ropero Solidario Trébol de la Real Sociedad Valenciana de Agricultura y Deportes para mostrar su apoyo a la federación.

De la emoción pasamos a la celebración, que también tiene un lugar bien merecido en la vida social valenciana. El pasado 26 de febrero, Infinito Eventos celebró su décimo aniversario con una gala muy especial en los Jardines La Cartuja, un enclave precioso que reunió a clientes, amigos y profesionales del sector de las bodas, para conmemorar una década de trayectoria.

Diez años en el mundo de los eventos no se cumplen por casualidad, son el resultado de muchas horas de trabajo y, sobre todo, de relaciones construidas con confianza. Uno de los momentos más emotivos de la noche fue la entrega de reconocimientos a quienes confiaron en la empresa cuando todo empezaba, entregados por los CEO de la compañía, Tomás Castellanos y Eddy Pérez, a empresas como Castarnado Espacio Fotográfico, o la primera agencia de eventos MICE reconocida, Transvia Business, representada por Susana Forner, Virginia Zúñiga y José María Sánchez.

Hubo además un reconocimiento especial a la trayectoria para Rubén Gabaldón, y también recibieron reconocimiento las primeras wedding planners que apostaron por la firma, Macarena Gea y Pilar Roca de Togores, de Bodas y Algo Más.

La gala estuvo presentada precisamente por Macarena Gea, que condujo la noche con elegancia, cercanía, y ese estilo tan suyo que siempre consigue que todo fluya con naturalidad. Me permito aquí una pequeña licencia personal, Macarena es amiga mía, y verla sobre el escenario llevando con tanta profesionalidad una noche tan importante me hizo sentir especialmente orgullosa.

Quisieron estar presentes esa noche caras muy conocidas del sector como Cristina Veillard, Eduardo Casanova, Alicia Soler, Antonio Sanz, Cristina Mossi, Cristina Iglesias, Bárbara Jimenez de la Iglesia, Sandra Corella, Emilio García Cáceres, Juan Martinez Zafra, Sandra Nogueras, Vanessa Lambo Roig, Andrea Amiguet, Iris Sales, Hernando Martín, Loles López, Lorena Clandestine, Elísabet Cazorla, Patricia Gabaldón, o Blanca Martínez.

Dejo para el final lo mejor de la semana. Teniendo en cuenta que no fumo, no bebo alcohol, no me drogo, no tengo whatsapp, no apuesto, y no tengo vicios inconfesables (ya lo siento ser así de aburrida), les confesaré mi única adicción: los libros y el chocolate.

Puedo gastarme fortunas en ambas cosas sin pestañear siquiera, como otras se lo gastan en Birkins. Por eso, se pueden ustedes imaginar la ilusión que me hizo que Chocolates Lindt me invitara a la inauguración de su nueva tienda en Don Juan de Austria, en pleno corazón de Ciutat Vella.

El espacio alberga el Chocolate Bar más grande de la marca, con dos fuentes de chocolate y su famosa Crema Gelata, un cono crujiente relleno de chocolate fundido y cubierto con el chocolate cremoso Lindt. Poca broma con esto… para que se hagan una idea, contarles que todas las navidades mi madre para Nochebuena compra dos kilos de bombones de Lindt, y no llegan a nochevieja…

Y ya que hablamos de chocolate, para aquellos de ustedes que todavía no lo hayan probado, no pueden perderse las las Bombetas PEIM! de Utopick Chocolates, que son una auténtica mascletà de sabor. Una idea tan valenciana como brillante, que demuestra que en esta ciudad sabemos combinar tradición, creatividad y sentido del humor.

Como todas las semanas, termino con un apunte cultural, en este caso que me llena también de orgullo (y satisfacción). Hasta el 15 de marzo pueden ustedes ver en el Teatro Talia la obra ‘Pareja abierta’, protagonizada por Rafa Alarcón y Marta Chiner (Marta fue compañera mía en el colegio, y puedo asegurarles que es una actriz maravillosa). Es una adaptación libre del clásico de Dario Fo, llena de malentendidos, momentos hilarantes, y con una mirada moderna sobre el amor, la fidelidad y lo complejas que son las relaciones en esta era digital que vivimos.