El Consorci de Museus gestionará la exhibición de los fondos de Sorolla de la Hispanic Society

El Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana (CMCV) gestionará la exhibición de los fondos de Sorolla procedentes de la Hispanic Society of America en el Museo de la Ciudad de València.

En el marco del Acuerdo que la Generalitat y el Ayuntamiento de Valencia han suscrito con The Hispanic Society Museum and Library, este 2026 se mostrará una importante selección de obras de Joaquín Sorolla en el palacio de Marqués de Campo.

El Museo de la Ciutat de València se prepara para acoger la obra del artista valenciano / Rober Solsona

El Pleno del Consejo General del Consorci de Museus, integrado por las administraciones de la Generalitat, las diputaciones provinciales y los ayuntamientos de Castellón, València y Alicante ha acordado que sea la institución museística autonómica la encargada de asumir la gestión de la exhibición de la importante colección.

La entidad museística, que cumple este 2026 treinta años, se creó en 1996 con el objetivo de gestionar la coordinación de la política museística en la Comunitat Valenciana y entre sus objetivos principales está la promoción del arte valenciano, tanto clásico como contemporáneo.

Vinculación del CMCV y Sorolla

El Consorci de Museus, en su sede el Centro del Carmen, albergó de 2010 a 2015 la Institución Joaquín Sorolla de Investigación y Estudios, creada en el seno de la entidad museística para el fomento del estudio y divulgación de la obra del pintor valenciano y estuvo coordinada por el entonces director-gerente de la institución, Felipe Garín Llombart, Blanca Pons-Sorolla, biznieta del ilustre pintor valenciano y Nicolás Bugeda como secretario.

El Centro del Carmen, albergó en esa periodo una sala en la que se llevaron a cabo nueve exposiciones monográficas. Curiosamente, el Centro del Carmen albergó la Escuela de Bellas Artes de San Carlos donde se formó el genial pintor valenciano. Igualmente, el CMCV adquirió las cartas de Sorolla y editó sus epistolarios.

El Consorci de Museus ha realizado más de 25 exposiciones y sus correspondientes publicaciones entorno a la figura de Joaquín Sorolla, entre otras "Sorolla y la Hispanic Society" conjuntamente con el Museo Thyssen en 1999.

El mayor discípulo de Sorolla

El Consorci de Museus en colaboración con el Ayuntamiento de València inauguró el pasado mes de diciembre la exposición monográfica en torno a la obra del mayor discípulo de Sorolla, Manuel Benedito, en las salas nobles del mismo Museo de la Ciudad.

"Manuel Benedito. El pintor y los modelos" que se podrá ver hasta el 29 de marzo, conmemora el 150 aniversario del nacimiento del artista.