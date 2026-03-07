González Pons traspasa fronteras
El parlamentario se encuentra en Colombia
València
Esteban González Pons, como vicepresidente del Parlamento Europeo, está estos días en Colombia para supervisar los preparativos para las elecciones legislativas y presidenciales -es el jefe de la Misión de Observación Electoral- y, entre reunión y reunión, el portavoz del PP en la Eurocámara se sorprendió al encontrar en una librería de Bogotá sus novelas expuestas en el centro de la mesa de novedades.
González Pons para dejar constancia del hallazgo, posó ante ellas con una evidente satisfacción y lo compartió en sus redes sociales.
Las dos novelas expuestas son El escaño de Satanás y Libro de pecados
