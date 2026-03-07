El IVAM conmemora el 8M con una programación extensa centrada en el papel de las mujeres en el arte

Con motivo del Día de la Mujer, el Institut Valencià d’Art Modern (IVAM) ha programado actividades que incluyen un recorrido especial por las galerías del museo para conocer las principales obras de artistas contemporáneas actualmente en exhibición, la proyección de ‘Leonor will never die’ de la cineasta Martika Ramírez Escobar o visitas guiadas para visibilizar la creación de mujeres.

Como novedad, el museo ofrece el domingo 8 de marzo, a las 13h, un paseo comentado por algunas de las principales obras de mujeres artistas que se encuentran expuestas en las galerías del museo, como Kara Walker, Andrea Canepa, Anna Talens, Mar Guerrero, Sonia Navarro, Pilar Albarracín, Laura Siles, Sonia Navarro o Josefina Guilisasti.

Con motivo del 8M el IVAM también ofrece a las 11h a una ‘visiteta’ a la exposición de la artista peruana Andrea Canepa, dirigida a personas con bebés que quieren seguir disfrutando de propuestas de ocio cultural acompañadas de sus retoños. Las familias que visiten el museo durante la jornada también podrán disfrutar de la instalación de juego artístico ‘El rincón de luz’ y el espacio específico para bebés ‘La sala blanda del IVAM’.

Por último, el domingo 8 de marzo el IVAM ofrece a las 12h una visita comentada a la exposición ‘El aura de una saga moderna: Ignacio, José y Marisa Pinazo’ que propone una relectura de la obra de Ignacio Pinazo conectándolo con las creaciones de su hijo José Pinazo Martínez y su nieta Marisa Pinazo Mitjans.

Proyección de la película ‘Leonor will never die’

Dentro de las propuestas con motivo del 8M, el museo acogerá la proyección de la película ‘Leonor will never die’ (2022) de la cineasta y directora de fotografía afincada en Manila Martika Ramírez Escobar, y un coloquio posterior a cargo de Adriana Cabeza y Alexia Guillot, conocidas como Las Entendidas, dentro del ciclo de cine del IVAM ‘Sesión expandida’.

El primer largometraje como directora de la guionista Martika Ramírez Escobar ‘Leonor will never die’ es una obra maestra posmoderna, excéntrica y apasionada que traspasa los límites temporales y cautiva el corazón. El filme ganó el Premio Especial del Jurado al Espíritu Innovador en el Festival de Sundance en 2022.

Visitas para todos los públicos

Las actividades en conmemoración del día de la Mujer se completan el 11 de marzo, con una visita comentada a cargo de la comisaria de la muestra, Rosa Castells, a la exposición ‘Kara Walker. Burning Village’ y una ‘visiteta’ que tendrá lugar el 7 de marzo, a las 11 horas, a la exposición ‘A media lumbre’.

Esta oferta de actividades se inserta en la estrategia continuada del IVAM de aplicar la perspectiva de género con un enfoque transversal y reivindicar su apuesta por las mujeres artistas y la necesidad de revisar el discurso predominante en la historia del arte que ha infravalorado el trabajo de sus creadoras.