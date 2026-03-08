La actriz valenciana Susana Pastor, interrumpida por una concejal del PP al mencionar "vagina" y "aborto" en su monólogo del 8M

La actriz valenciana Susana Pastor se ha visto envuelta en una polémica durante una de las representaciones de su monólogo 'Ser mujer' en el municipio madrileño de Collado Villalba. En medio de la representación, en la que usa palabras como "vagina" o "aborto" para evidenciar la realidad de las mujeres en clave humorística, fue interrumpida por una concejal del PP que se personó en el escenario del teatro para cortar la representación por las supuestas "faltas de respeto" que le habían hecho llegar.

El público se manifestó en contra y le dijo que "no tenía derecho a hacerlo" y que si había alguna persona que se sintiera incómoda con la representación "se fuera". El hombre que protestó por parar la obra, recibió el apoyo del resto de vecinos y vecinas presentes en la sala, como se ve en un vídeo compartido en redes sociales.

La edila dimite

La concejala de Familia, Servicios Sociales, Mujer del Ayuntamiento de Collado Villalba, Noelia Rosario Díaz Vaca (PP), ha presentado su dimisión tras haber interrumpido la tarde del pasado sábado la representación de una obra de teatro feminista de la actriz valenciana Susana Pastor, un monólogo satírico titulado 'Ser Mujer' e incluido en la programación del Consistorio por el 8M, al considerar que el contenido suponía "una falta de respeto" y este domingo ha pedido disculpas por lo ocurrido.

Tras este incidente, y una vez analizada la situación, la edil ha decidido presentar su renuncia al cargo con el objetivo de asumir la responsabilidad derivada de lo sucedido, ha informado el Ayuntamiento de la localidad en un comunicado.

"Lamento lo ocurrido durante la representación teatral y pido disculpas por la forma en la que se desarrollaron los hechos. Mi reacción no fue la adecuada y soy consciente de que, como representante público, debo actuar siempre desde la serenidad y el respeto", ha explicado este domingo la propia edil en un mensaje publicado en su cuenta oficial de la red social 'X'.

Comunicado del ayuntamiento

"Tras este incidente, y una vez analizada la situación, la edil ha decidido presentar su renuncia al cargo con el objetivo de asumir la responsabilidad derivada de lo sucedido", ha informado el Ayuntamiento de la localidad en un comunicado, que recuerda que la propia edil se disculpó por estos hechos la noche del mismo domingo.

Según un vídeo difundido por PSOE y Más Madrid de la localidad, el pasado sábado la edil interrumpió a mitad de representación la obra 'Ser Mujer' en la Casa de la Cultura de la localidad, un monólogo satírico programado por la propia Concejalía dentro de los actos conmemorativos de la semana del 8M. "Discúlpenme pero esta obra de teatro y este teatro acaba aquí. Lamento mucho todas las faltas de respeto que se han tenido", dice en el mismo.

Noticias relacionadas

Esta interrupción de la representación ha sido tildada de "censura" por parte de los grupos municipales de PSOE y Más Madrid, que han reclamado el cese o dimisión de la edil. La concejal pidió disculpas en redes sociales horas después en un mensaje en el que ha subrayado que su intención "en ningún momento fue limitar derechos, sino defender unos valores" que considera "fundamentales".