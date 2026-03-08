Heineken House 2026 llena el Roig Arena con más de ocho horas de música en directo

El Roig Arena ha vibrado con Heineken House 2026, el primer festival de música patrocinado por Heineken® —Founding Partner del recinto valenciano—, que ha reunido a cerca de 10.000 asistentes en una jornada marcada por más de ocho horas de música en directo.

La tarde ha arrancado alrededor de las cinco y media de la tarde con la actuación de DJ Fluor. El albaceteño ha encendido el ambiente con una sesión que ha fusionado indie y electrónica. Después ha llegado el turno de Sidonie, que han repasado algunos de los éxitos más representativos de su discografía —como “Carreteras infinitas” o “Fascinado”—, además de presentar temas de su nuevo álbum “Catalan Graffiti”, acogido con entusiasmo. Seguidamente, Lori Meyers han tomado el escenario para celebrar más de dos décadas de trayectoria, demostrando por qué continúan siendo una de las bandas esenciales del pop alternativo nacional. Entre las canciones que han cantado, destacan “Emborracharme”, “Mi realidad” o “El tiempo pasará”.

La energía ha subido todavía más con la actuación de los británicos James, referentes del movimiento ‘Madchester’ y autores de canciones como “Sit Down” o “Getting Away With It (All Messed Up)”. Con más de 25 millones de discos vendidos, la banda ha inaugurado su 2026 con una emocionante actuación en Roig Arena en la que no han faltado temas como “Sometimes” o “Born of Frustration”.

A continuación, La Casa Azul ha desatado en el recinto una explosión de luces y colores con su característica propuesta de pop electrónico. Toda una experiencia multisensorial que ha desencadenado el baile colectivo entre los asistentes al ritmo de “Los chicos hoy saltarán a la pista”, “Podría ser peor” o “La revolución sexual”. La noche ha concluido con una actuación con sello valenciano de la mano de Ley DJ, una de las productoras y DJ más destacadas del panorama nacional, que ha puesto el broche de oro al festival bien entrada la madrugada.

Noticias relacionadas

HEINEKEN España, en el Roig Arena / Levante-EMV

HEINEKEN España, en el Roig Arena

HEINEKEN España, como grupo cervecero multilocal, es el proveedor exclusivo de cerveza de Roig Arena para todos sus eventos culturales y deportivos. Su portfolio, que incluye opciones internacionales con marcas como Heineken® y Amstel y locales como El Águila, está presente en todos los puntos de venta incluidos los distintos locales de la zona de restauración.