Ni composición, ni dirección, ni tuba, ni trombón: la música que aún se resiste a las mujeres

Durante décadas, la música clásica ha arrastrado estereotipos que parecían superados: instrumentos asociados a la delicadeza femenina y otros vinculados a la fuerza masculina. Sin embargo, los datos actuales muestran que esos prejuicios siguen teniendo un reflejo en las aulas. En el Conservatorio Superior de Música Joaquín Rodrigo de València, algunas especialidades y determinados instrumentos continúan masculinizados, mientras que otros se mantienen como espacios mayoritariamente femeninos, sin que se pueda revertir la tendencia.

Las cifras de matrícula del centro revelan que la desigualdad no está tanto en el acceso a la música como en los caminos que se eligen dentro de ella. «Si miramos datos de matrícula, no engañan: en la especialidad de composición, el 88 % de estudiantes son hombres y el 11 % mujeres, y en dirección de orquesta ocurre lo mismo», explica el director del conservatorio, Rafael Tortajada.

La brecha más acusada se encuentra en dos de las disciplinas más vinculadas al liderazgo artístico y la creación. En composición, de los 35 estudiantes matriculados, solo 4 son mujeres (11,4 %), frente a 31 hombres (88,6 %). Una proporción muy similar se da en dirección de orquesta: 3 mujeres frente a 18 hombres, lo que supone apenas un 14 % de presencia femenina. Estas cifras contrastan con la creciente visibilidad de compositoras y directoras en los escenarios internacionales, pero muestran que el acceso a estos estudios sigue siendo desigual desde la base formativa.

Brecha de género entre mujeres y hombres en algunas disciplinas impartidas en el conservatorio superior. / L-EMV

«Afortunadamente, la situación está cambiando y hoy ya podemos encontrar referentes femeninos en todos los ámbitos de la profesión musical. Esto es un punto de inflexión muy importante, porque ayuda a que las niñas y las jóvenes se planteen objetivos profesionales sin ponerse límites que antes parecían implícitos», apunta la soprano Ofelia Sala, catedrática de canto del conservatorio y artista con una extensa carrera internacional. «Cuando no ves mujeres ocupando estas posiciones, cuesta más imaginarse allí, y las barreras aparecen casi de manera inconsciente. Esto tiene un peso importante a la hora de tomar decisiones profesionales, especialmente en las primeras etapas de formación».

Según Tortajada, parte de esta diferencia se origina antes de llegar al grado superior. «Las especialidades instrumentales sí que se forman en los conservatorios profesionales, donde no hay ni composición ni dirección de orquesta. Cuando llegan aquí a hacer las pruebas de acceso, vienes de estudiar piano y no quieres continuar, quieres composición. En esas pruebas meritocráticas ya se presentan más hombres que mujeres», señala.

"En mi caso, todavía no he cantado nunca bajo la dirección de una directora de orquesta, y el número de directoras de escena con las que he trabajado también ha sido muy inferior" Ofelia Sala, soprano internacional y catedrática de canto en el Conservatorio Joaquín Rodrigo

Más equilibrio en interpretación

En la especialidad de interpretación -la más numerosa del conservatorio- la brecha de género se reduce, aunque no desaparece. De los 414 estudiantes matriculados, el 63,1 % son hombres y el 36,9 % mujeres. Sin embargo, al analizar instrumento por instrumento aparecen patrones muy claros y estereotipos históricos sin superar: los instrumentos de cuerda y el canto concentran una mayor presencia femenina. En viola, por ejemplo, las mujeres representan el 75 % del alumnado, y en violín superan el 60 %. El canto también es mayoritariamente femenino, con un 66,6 % de estudiantes mujeres.

Por el contrario, en buena parte del viento y el metal no acceden las mujeres. El trombón y la tuba no cuentan actualmente con ninguna estudiante mujer en el conservatorio, mientras que en trompa y trompeta solo alrededor del 35 % del alumnado es femenino. Más allá de los metales, otras especialidades muestran también una fuerte masculinización. La percusión, por ejemplo, cuenta con solo una mujer entre 18 estudiantes (5,5 %), y en jazz la presencia femenina tampoco alcanza el 10 %. En sonología —que estudia el sonido desde una perspectiva tecnológica y experimental— solo el 18 % del alumnado son mujeres.

la soprano Ofelia Sala. / OS

«Siguen existiendo ciertas inercias heredadas que hay que revisar y trabajar», añade Ofelia Sala. «En mi caso, todavía no he cantado nunca bajo la dirección de una directora de orquesta, y el número de directoras de escena con las que he trabajado también ha sido muy inferior. Es el reflejo de una dinámica que, hasta hace relativamente poco, era la norma».

Romper estereotipos

Por encima de las enseñanzas, el organigrama interno del centro también refleja el mismo patrón, al solo tener en su claustro de profesores un 31 % de mujeres de 148 profesionales; el resto, son todos hombres. No así sucede, de forma paradójica, en los niveles superiores de la administración autonómica, a quien pertenece el conservatorio: la consellera es Carmen Ortí, la secretaria autonómica de Universidades es Esther Gómez y la directora del Instituto Superior de Enseñanzas Artísticas (ISEACV) es Fani Blanch.

Rafa Tortajada, director del Conservatorio Joaquín Rodrigo de València. / Miguel Angel Montesinos

Las cifras del conservatorio valenciano muestran que la brecha de género en la música no es uniforme, sino que se distribuye por especialidades, instrumentos y roles profesionales. Aunque la presencia femenina crece en muchos ámbitos, ciertos territorios relacionados con la creación, la dirección o determinados instrumentos siguen siendo espacios casi exclusivos para hombres.

Para Ofelia Sala, reconocer el camino abierto por las pioneras es clave: «Es importante reconocer y agradecer el papel de las mujeres pioneras, que abrieron camino en contextos mucho más difíciles y han hecho posible que las nuevas generaciones encuentren un escenario más abierto». Y añade: «El reto ahora es continuar avanzando hacia una normalización real, hasta que la presencia de mujeres en cualquier especialidad musical no sea una excepción ni una reivindicación, sino una parte natural y cotidiana de nuestra realidad profesional».

Romper estos patrones, según coinciden desde el centro, pasa por actuar desde la base educativa y desmontar los prejuicios que todavía acompañan a algunos instrumentos. Porque, aunque la música no entiende de géneros, la tradición sí lo hace, y se refleja en las aulas.