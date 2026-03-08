‘Wingspan’ o la mecha para la revolución feminista en los juegos de mesa

Abres el armario. Analizas, concienzudamente, los nombres que ilustran la tapa frontal de los juegos de mesa que componen tu particular biblioteca. Unos, los más clásicos, puede que no tengan referencias. Otros -desde ‘Los Colonos de Catán’ al ‘Carcassone’, pasando por el ‘Virus’, entre muchos otros- si reflejan su autoría con apelativos que vinculas directamente a Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Francia o España. Sin embargo, en ese escrutinio, también descubres otra verdad. Tu mirada apenas encuentra referencias femeninas en esas portadas. Al menos, en solitario. Un síntoma, el de la ausencia de creadoras únicas, imposible de negar que encontró en 2019 una luz para alumbrar un cambio, la que encendió el ‘Wingspan’ creado por la norteamericana Elizabeth Hargrave.

Este juego competitivo, centrado en el coleccionismo de aves de Norteamérica y cuyo arte también fue hecho por tres mujeres, fue un soplo de aire necesario -y reconocido- para un entorno donde la presencia femenina creando en solitario resultaba mínima. Como explica a este diario Noemí Blanch de la Cueva, psicóloga y doctoranda en Juegos de Mesa y Género, "es importante destacar que en el caso de las mujeres es mucho más habitual que nos encontremos con una autoría compartida, que no es el caso de los hombres". O lo que es lo mismo, que en una portada encuentres muchos menos nombres de ellas que de ellos.

Hargrave ha sido clave a la hora de dar "visibilidad" al papel de las mujeres en el sector

Una ‘rara avis’

En esa difícil realidad, que una apuesta 100 % femenina -que no fue la primera, pero sí la que "llamó la atención"- como ‘Wingspan’ haya acabado vendiendo cientos de miles de copias -y se llevara, además, en el mismo año de su surgimiento uno de los grandes galardones de esta industria como es el premio Kennerspiel des Jahres- se ha convertido en todo un hito. También que lo hiciera con una temática vinculada a la conservación, la ciencia o la naturaleza, alejada así de la guerra o los imperios económicos que durante décadas han capitaneado el sector. Y mostrando con ello, además, que otro tipo de enfoques para los juegos de mesa podía encontrar un acomodo masivo entre el público.

La creadora de 'Wingspan', Elizabeth Hargrave. / Levante-EMV

No obstante, esa trascendencia va más allá de su propia existencia. Por un lado, por servir como el espejo en el que reflejarse las nuevas creadoras, esa mecha que necesita cualquier revolución. Por otro, como recuerda Blanch de la Cueva, porque el propio editor del juego –y propietario de Stonemaier Games– Jamey Stegmaier considera que este "puede suponer uno de los factores que explica el aumento de la participación de las mujeres" en la industria. Y todo ello sin olvidar la importancia de la figura de Hargrave en dar "visibilidad" y "reclamar" ese papel de las mujeres en el sector y no ser vistas únicamente como "la mujer de los juegos de mesa y sí como una creadora".

Brechas pendientes de cerrar

Pero pese a todo este movimiento de reconocimiento y a que se están dando pasos adelante en la industria con aspectos tan significativos como la incorporación del lenguaje inclusivo en algunas editoriales, Blanch de la Cueva si vislumbra que la brecha sigue siendo notable y ‘Wingspan’, una ‘rara avis’ -nunca mejor dicho- en este ecosistema. Como prueba, los distintos estudios publicados apuntan a que el porcentaje de mujeres creadoras –pese a tener nombres como Lorena Fernández o Connie Vogelmann, entre otras– aún se sitúa "entre el 2 % y el 10 %" del total. Una dispar situación que bebe de varios factores.

El primero, fundamental, es que todavía "hace falta aumentar mucho el porcentaje de jugadoras, porque para crear antes hay que jugar mucho". "Una mujer creadora, Sheila Santos, me dijo hace tiempo que cuando haya muchas más jugadoras, habrá muchas más creadoras", apunta la psicóloga sobre una situación que aún está lejos de ratificarse. No en vano, no existen hoy datos certeros sobre cuántas mujeres tienen esta afición de disfrutar de los juegos de mesa entre sus hobbies ni a nivel nacional ni tampoco en todo el mundo, aunque Blanch de la Cueva sí apunta a que, como mucho, se situaría en el 40 % del total.

Los estudios apuntan a que las mujeres creadoras solo son "entre el 2 % y el 10 %" del total

Esta ‘pata’ va vinculada ineludiblemente a otra, la de cómo se intenta ‘captar’ a ese público femenino. "Si las mujeres vemos que los juegos de mesa están hechos para nosotras, tanto las portadas como las campañas de marketing, nos sentiremos más atraídas, jugaremos más y nos sentiremos ya más en los espacios de creación", cree la experta.

Junto a ello, sigue siendo necesario apreciar como son los espacios donde se diseñan y se habla de juegos de mesa, que tienen que ser enclaves "seguros y donde nos sintamos interpeladas", añade Blanch de la Cueva, que también alerta de que si esa creación de estos productos culturales se da cuando uno tiene un rato libre, en el tiempo de ocio "sigue habiendo un desequilibrio muy importante entre hombres y mujeres cuando aparece la maternidad o las tareas relacionadas con los cuidados". Y, por último, apunta a la "autoconfianza". "Tenemos un nivel de autoexigencia muy elevado y he escuchado a mujeres decir que no presentan su juego hasta que no esté perfecto y eso es un aspecto importante en todo lo que tiene que ver con la creación", concluye.