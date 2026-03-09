El Colegio de Arquitectos de València inaugura la exposición "Foc al desert. El temple del Burning Man"

El Colegio Territorial de Arquitectos de Valencia (CTAV) inaugura este martes, 10 de marzo, a las 19 horas, la exposición 'Foc al desert. El Temple del Burning Man', una muestra que repasa el proceso de creación del templo central del festival estadounidense Burning Man, diseñado en 2025 por el arquitecto valenciano Miguel Arraiz. Comisariada por el propio Arraiz y organizada por la junta del CTAV, la exposición se podrá visitar hasta el 2 de abril en la sala de exposiciones de la sede colegial. El recorrido se adentra en el trabajo desarrollado por el equipo del arquitecto en el desierto de Nevada para levantar el Temple of the Deep, una gran estructura efímera que presidió la ciudad temporal que cada verano se construye en el festival.

Recuerdos, deseos, mensajes

Burning Man reúne cada año a unas 70.000 personas en el desierto de Black Rock (Estados Unidos), donde durante una semana se levanta una ciudad efímera dedicada al arte, la creatividad y la autoexpresión. En su centro simbólico se erige el templo, un espacio de recogimiento donde los asistentes depositan recuerdos, deseos o mensajes a seres queridos y que, como marca la tradición del festival, se quema al final del encuentro.

En la edición de 2025, el templo fue diseñado por el valenciano Miguel Arraiz, que se convirtió en el primer arquitecto español en asumir este encargo. Su propuesta, 'Temple of the Deep', se inspiraba en el kintsugi japonés -la técnica de reparar cerámica rota con oro- y adoptaba la forma de una gran roca agrietada que simbolizaba las heridas emocionales y los procesos de sanación colectiva.

La estructura, levantada con la colaboración de un amplio equipo internacional de arquitectos, artistas y voluntarios, funcionó durante el festival como un santuario abierto al público antes de arder en una gran pira que marcó el final de la edición.

El templo del Burning Man. / Levante-EMV

La exposición del CTAV conecta este ritual con la cultura valenciana del fuego y con la tradición de las Fallas, donde también se construyen monumentos efímeros destinados a desaparecer entre las llamas. Desde hace nueve años, el colegio profesional explora precisamente la relación entre arquitectura y fuego a través de diferentes proyectos vinculados al mundo fallero. En esta ocasión, la reflexión se amplía más allá del ámbito valenciano para establecer un diálogo entre dos contextos culturales aparentemente lejanos pero unidos por el arte efímero y el simbolismo de la quema.

Noticias relacionadas

Visita guiada a fallas experimentales

La iniciativa cuenta además con la colaboración del Centre del Carme Cultura Contemporània (CCCC), que programará actividades paralelas. Entre ellas figura una visita guiada a las fallas experimentales del centro de Valencia el próximo 16 de marzo y una mesa redonda sobre ritual, fuego y contemporaneidad. La exposición 'Foc al desert. El Temple del Burning Man' podrá visitarse con entrada libre del 10 de marzo al 2 de abril en la sede del CTAV, situada en la calle Hernán Cortés de Valencia.