El Colegio del Arte Mayor de la Seda de València inicia una nueva etapa con Alberto Catalá al frente

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha recibido al nuevo presidente del Colegio del Arte Mayor de la Seda, Alberto Catalá Ruiz de Galarreta, quien fue elegido tras las elecciones celebradas el pasado 5 de marzo. En el acto también ha participado la nueva junta directiva de la entidad, formada por Manuel Romero como vicepresidente, Teresa González como secretaria y José María Chiquillo como vicesecretario. También forman parte de la junta José Eduardo Puertes como bibliotecario, Juan Vicente Aznar como tesorero y los vocales Amparo Fabra, Carmen Belén Segarra, Elena Herrero e Ignacio Castilla.

Según ha señalado el Colegio en un comunicado, entre los principales objetivos de esta nueva etapa se encuentra el desarrollo de un programa de gestión basado en los orígenes, el presente y el futuro del histórico Gremio Sedero de València. Asimismo, la junta pretende fomentar la labor docente del Colegio del Arte Mayor de la Seda para preservar los conocimientos necesarios del sector sedero y promover la actividad cultural mediante un amplio calendario de exposiciones, conferencias y colaboraciones con otros museos.

El equipo encabezado por Catalá se planta también impulsar la firma de convenios con instituciones culturales y museísticas, fortalecer las alianzas entre entidades y continuar trabajando en la conservación del edificio del Colegio y de sus fondos patrimoniales, textiles y documentales.

Vida dedicada a la industria

Alberto Catalá Ruiz de Galarreta ha dedicado su vida a la industria sedera, siguiendo la tradición de una familia que, generación tras generación, ha contribuido a la supervivencia de este oficio. Su vínculo con el Colegio del Arte Mayor de la Seda se remonta a más de 57 años como colegial, periodo durante el cual recibió formación en teoría textil de la mano de Eduardo Viedna. Además, durante los últimos cuatro años ha ejercido como vicepresidente de la Junta de Gobierno, "experiencia que le ha permitido profundizar en el funcionamiento y la realidad de la institución", tal como destaca el colegio en su comunicado.

El Colegio del Arte Mayor de la Seda de València tiene sus orígenes en el último tercio del siglo XV, cuando la llegada de artesanos sederos procedentes de Génova impulsó el desarrollo de la industria sedera en la ciudad. Este crecimiento favoreció la creación de la cofradía de San Jerónimo del oficio de "velluters", formalizada en 1477 mediante un documento firmado por cerca de cincuenta maestros ante el notario Bernat San Feliu. Dos años más tarde, en 1479, se aprobaron sus primeras ordenanzas, que ese mismo año fueron confirmadas por el rey Fernando II de Aragón mediante un privilegio real que otorgaba al oficio la categoría de Arte o Art de Velluters.

Noticias relacionadas

El edificio que actualmente alberga la sede del Colegio fue adquirido en 1494 y ha experimentado diversas reformas a lo largo de los siglos, especialmente en 1756 y 1940. La restauración más reciente, finalizada en 2016 gracias al mecenazgo de la Fundación Hortensia Herrero, permitió la creación del actual Museo de la Seda de València.