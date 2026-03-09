Josu De Solaun y la Orquesta de València se citan en el Palau de la Música con el exigente Concierto n.º 2 de Bartók

Una obra exigente para brillar en la Sala Iturbi del Palau de la Música. Este jueves 12 de marzo, a las 19.30 horas, la Orquesta de València -bajo la dirección del maestro húngaro Gergely Madaras- y el pianista Josu De Solaun se citan con el 'Concierto para piano y orquesta n.º 2' de Béla Bartók dentro de un programa que se completará con la Sinfonía n.º 8 de Antonín Dvořák.

Un desafío

A través de un comunicado, el director del Palau de la Música, Vicente Llimerá, ha señalado que "el Concierto n.º 2 de Bartók es una obra de enorme energía rítmica y uno de los mayores desafíos para cualquier pianista". Llimerá ha señalado asimismo que "Josu De Solaun es uno de nuestros artistas más reconocidos a nivel internacional y mantiene una estrecha vinculación con esta casa. En esta ocasión se enfrentará a una partitura de gran exigencia técnica y gran riqueza rítmica, llena de energía, virtuosismo y de continuo diálogo con la orquesta". El director del Palau ha afirmado también que "el sorprendente y complejo lenguaje armónico de Bartók encontrará en la dirección del maestro húngaro Gergely Madaras a su mejor aliado".

El pianista Josu de Soalun. / Eva Ripoll

Hay que recordar que Josu De Solaun es el único español que ha ganado el Concurso Internacional de Piano José Iturbi de Valencia y el Concurso Internacional de Piano George Enescu de Bucarest, entre otros importantes galardones como dos Premios Internacionales de Música Clásica (ICMA en sus siglas en inglés) -considerados los Grammy de la música clásica- el Young Concert Artists (YCA) de Nueva York y el Concurso de Piano de la Unión Europea. Por su parte, Gegerly Madaras fue nombrado Director del Año 2025 en los Premios Bartók Radio, además de haber sido director musical de la Orchestre Philharmonique Royal de Liège entre 2019 y 2025. Recientemente ha dirigido también a la Filarmónica de Oslo, Orquesta del Festival de Budapest, Filarmónica de Londres, Sinfónica de la BBC, Royal Philharmonic, BBC Philharmonic o Hallé Orchestra.

"Virtuosismo casi desbordante"

Este concierto de Bartók fascina por su variedad y color, y fue estrenado en 1933 en Frankfurt. De Solaun ha querido remarcar que "el segundo concierto de Bartók es una obra de un virtuosismo casi desbordante, pero siempre he sentido que ese virtuosismo no es el fin, sino más bien la condición para que algo arda dentro de la música: algo telúrico y vibrante". El pianista valenciano remarca que "para mí es especialmente significativo tocar esta obra con la Orquesta de València. Es la orquesta de mi ciudad, y este concierto marca ya la décima vez que comparto escenario con ellos".

En la segunda parte del concierto, el público podrá escuchar la Sinfonía n.º 8 de Antonín Dvořák, una obra de gran plenitud melódica e inspiración lírica que refleja la estrecha vinculación del compositor con el paisaje y las sonoridades populares de su tierra. Estrenada en 1890, esta partitura fue ampliamente elogiada por su frescura bohemia, sus melodías de carácter pastoral, su estructura innovadora con múltiples temas y una instrumentación brillante.