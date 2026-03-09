Música más allá de las fallas

Que sí, que dentro de nada en la calle solamente habrá charangas, bandas, discomóviles y verbenas, pero recuerden que València dura todo el año y alberga artistas para todos los gustos. Desde esta columna de opinión yo les hablo de los míos y ustedes ya se apañan. Los Hander Mornings son Sonsoles Sancho (Pulmoncitos) y Gilberto Aubán. Mientras el segundo acaba de poner a punto ‘Martin Loser King’, su próxima entrega como Gilbertástico, se han embarcado en este proyecto que, hasta el momento, ha dado dos singles que el dúo ha colgado en plataformas, 'Vomitando Estrellas' y 'Convenio Regulador'. Ambas canciones se mueven en el terreno del catastrofolk, estilo más cercano a la catástrofe existencial que al registro de la propiedad inmobiliaria.

Música acústica, relajada, tranquila, de regusto otoñal y reflexivo, con letras cáusticas que destilan un humor amargo y mucha desesperación. Humanos de mediana edad atrapados en vidas crueles y devastadoras que se mueven en páramos emocionales con finales trágicos pero liberadores. Psiques destruidas y cuerpos listos para rescatar que encuentran alivio cuando un tráiler los atropella y acaba así con su sufrimiento. Una guitarra acústica, unas teclas de piano y unos pocos coros ululantes para dar forma al reverso sarcástico, paródico y cabrón de, pongan ustedes, un Nick Drake.

También en plataformas, pero en parámetros estéticos muy diferentes, se mueve la banda Whitestone Connection, que en menos de un año nos ha dejado dos muestras de su calidad. Si en 'Just Fly' se inclinaban por el soul-rock de hechuras clásicas, en 'No Choice' tiran de electricidad cortante y arrolladora, un riff potente y un ritmo contundente que logra trasladarnos sus pasionales y explosivas actuaciones. Bendito el momento en el que Rafa Camós y Dani González, bajista y batería valencianos curtidos en bandas como Shame City o Babylon Rockets, se cruzaron con el peruano Luciano Young, un guitar hero en condiciones. Si les va el rollo Drive By Truckers lo mismo que Hellacopters, Springsteen o Black Crowes, no se los pierdan.

Por su parte, Danny Mellow han apostado por publicar su música en soporte físico. Se trata de 'Expediente Mellow', en el que encontramos 5 nuevas canciones y 5 revisiones actualizadas de temas aparecidos en trabajos anteriores como 'Super Danny Bros' y 'El Alucinante Viaje Galáctico de los Hermanos Dagobenko'. Continente y contenido van a la par: el vinilo, de un refrescante y luminoso color fucsia y envuelto en una simpática y caricaturesca portada, encierra una energía desbordante.

Melodías saltarinas encapsuladas en potentes guitarras distorsionadas y otros sonidos feroces y contundentes contrapesados por armonías vocales muy vacilonas. Piensen en los mejores Weezer y ya está todo dicho. Las letras de estos jóvenes carrozas, rebozadas en un sentido del humor agridulce y muy cercano, están enfocadas hacia el recuerdo de vidas pasadas vibrantes y apegadas al cachondeo, a la melancolía y a la venganza poética que los raritos del instituto conseguimos a veces, cuando los astros se alinean. Lo estuvieron presentando en directo hace un par de sábados en uno de esos tardeos indies que montan en Rumbo 144, el hábitat natural actual de los protagonistas de su canción 'Hay un rumor', por poner un ejemplo.

Para terminar estas recomendaciones no puedo dejar pasar la oportunidad de alabar uno de los discos valencianos del año, esa obra de arte poliédrica e infinita que acaba de publicar Carles Chiner, quien fuera líder de los fundamentales Gener, quizá la mayor gloria que ha dado este siglo en lo que a autores de música rock en lengua valenciana se refiere. Su elepé 'Bestiari', que firma bajo el nombre de AnimalPersona (nada que ver con los dichosos therians), es un compendio musical tan lleno de sorpresas que se asemeja a aquellos manuscritos iluminados que acuden a la memoria cuando divisamos su portada.

Noticias relacionadas

Los surcos de su dorado vinilo, publicado a todo lujo por Elmascaratrecords, albergan la finura de un superclase, una criatura única. Encontramos guitarras intrincadas con aromas al funk revolucionario de Prince, voces cercanas al falsete de Mayfield. Capas y más capas de sonidos contemporáneos que cobijan un interior folk de tonalidades oscuras pero con una brillante apariencia eléctrica, melosa unas veces, fracturada otras. Ritmos de texturas suburbanas que invitan al cimbreo, divertido, pero con un puntito de moderna sordidez y un humor hiriente. Un disco que con cada escucha te sumerge en un ambiente embrujado, de percepciones distorsionadas, hacia el corazón del alma humana, cada vez más animal y retorcida. Recuerden que Chiner y su banda lo presentan en la sala Jerusalem el próximo 7 de mayo en una cita que trascenderá lo meramente musical.