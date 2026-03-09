Un recinto récord en València: Más de 930.000 personas visitan el Roig Arena en solo seis meses
Pollstar, principal revista y plataforma de datos sobre la industria de entretenimiento en vivo, sitúa el recinto como octavo arena del mundo en venta de entradas durante el mes de enero
En sus seis primeros meses en funcionamiento, el Roig Arena, el recinto multiusos de València impulsado por Juan Roig, ya ha recibido a más de 930.000 personas que han asistido a alguno de los 182 eventos deportivos, musicales, de entretenimiento y corporativos que ha acogido en este período el recinto. Según ha dado a conocer el propio recinto en un comunicado, como sede del Valencia Basket ha registrado un total de 370.000 asistentes a los partidos de los primeros equipos masculino y femenino (ambos participan tanto en sus ligas nacionales y en la Euroliga). Además, 102.000 aficionados asistieron a la Copa del Rey, organizada en el recinto entre el 19 y el 22 de febrero.
Liderado por la música
En el plano musical, los asistentes a los más de 60 conciertos celebrados suman 410.000 (50.000 en el Auditorio Roig Arena), con un total de 31 ‘sold outs’ (eventos con todas las entradas vendidas); destacando grupos y artistas como Camilo, Manuel Carrasco, Quevedo (récord del recinto con más de 19.000 asistentes), Joaquín Sabina, Mónica Naranjo, Roxette, David Bisbal, Il Volo, Fito & Fitipaldis o André Rieu. Además, el recinto fue la sede de LOS40Music Awards, donde participaron artistas como Rosalía, Ed Sheeran o Myles Smith.
Por su parte, los cerca de 60 eventos corporativos que han tenido lugar en los distintos espacios del Roig Arena han atraído a alrededor de 50.000 asistentes, con citas destacadas como la Noche de la Economía Valenciana, AECOC, el acto en defensa del Corredor Mediterráneo o la Cerámica Night Experience.
Rankings de Pollstar
La actividad del recinto valenciano ya está impactando a escala internacional. Pollstar, principal revista y plataforma de datos del mundo dedicada exclusivamente a la industria del entretenimiento en vivo y los conciertos, ha incluido en su número de febrero al Roig Arena en sus rankings.
En la categoría de recintos de 15.000 a 30.000 espectadores de aforo, la publicación estadounidense coloca al Roig Arena en la octava posición a nivel mundial en el mes de enero por entradas vendidas. En cuanto al ranking ‘Magna Charta’ de arenas de la misma categoría correspondiente a todo el año 2025 en Europa, Roig Arena está también incluida: ocupa el puesto 31 del continente en venta de entradas con tan solo 4 meses de actividad (de septiembre a diciembre).
Suscríbete para seguir leyendo
- El Grupo Ferrero construirá en Alzira una fábrica de chocolate para sus helados
- Es la tormenta perfecta': Compromís critica la falta de planificación de las movilidad en fallas en València
- Horario, recorrido y calles cortadas por las manifestaciones del 8M
- La actriz valenciana Susana Pastor, interrumpida por una concejal del PP al mencionar 'vagina' y 'aborto' en su monólogo del 8M
- Programa de las Fallas de València 2026 del 8 de marzo. Hay máscletà seguro pero el castillo ha cambiado de hora
- Sin alternativa desde Albal a València para los usuarios de Cercanías de la C1 y la C2 entre las 13 y las 15 horas por la mascletà
- Una familia compra el antiguo Forn del Raval de Xàtiva para reconvertirlo en una vivienda
- Las Falleras Mayores de València estrenan trajes morados como guiño al 8 de Marzo