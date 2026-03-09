La conexión con Leonardo da Vinci: el Bellas Artes reivindica València como puerta de entrada del Renacimiento en España

En 1941, el historiador Manuel Gómez-Moreno publicó Las Águilas del Renacimiento Español, la obra que reivindicaba a Bartolomé Ordóñez, Diego de Siloé, Pedro Machuca y Alonso Berruguete como los pioneros del Renacimiento en España. Pero cincuenta años antes de que el nuevo arte italiano llegara a las iglesias y palacios de Castilla, Paolo de San Leocadio y Francesco Pagano ya estaban pintando los murales de la Catedral de València con los célebres ángeles músicos. Y quince años antes, Fernando Yáñez de la Almedina y Fernando Llanos -conocidos como los Hernandos- comenzaron a pintar las puertas del retablo catedralicio con el nuevo estilo aprendido en el taller de Leonardo da Vinci en Florencia.

Así lo ha destacado este lunes el director del Museo de Bellas Artes de València, Pablo González Tornel, durante la presentación junto a la consellera de Cultura, Carmen Ortí, de las dos nuevas salas de la pinacoteca dedicadas al Renacimiento valenciano y al arte de la Contrarreforma. Dos espacios que completan la reorganización de la planta principal del museo y que ponen en valor, en un recorrido pictórico que va del Bosco a El Greco, el papel preponderante de València como puerta de entrada del Renacimiento en la Península Ibérica, con Joan de Joanes como figura central.

La apertura de estas dos estancias culmina la reorganización de la sección renacentista del museo, compuesta ahora por cinco salas que recorren cronológicamente uno de los periodos de mayor transformación cultural de Europa. “Se trata de un proyecto ambicioso que redefine cómo nos encontramos con nuestra propia historia”, ha señalado Ortí, quien ha descrito el conjunto como “un libro de historia abierto en el que el patrimonio valenciano se muestra al público”.

Nueva sala dedicada al Renacimiento valenciano en el Museo de Bellas Artes. / Miguel Ángel Montesinos

València y la llegada del nuevo arte

València fue una de las principales puertas de entrada del Renacimiento en la Península Ibérica. Antes de que Ordóñez, Siloé, Machuca y Berruguete regresaran de su periodo de formación en Italia, la ciudad ya había recibido las primeras oleadas de la nueva cultura clásica. Humanistas y mecenas valencianos como los papas Borja —Calixto III y Alejandro VI— o el embajador en Roma Jerónimo Vich y Valtierra facilitaron, con su patronazgo, la llegada de obras y artistas italianos.

En 1472, Paolo de San Leocadio y Francesco Pagano contrataron las pinturas murales del ábside de la catedral valenciana, introduciendo en la ciudad la cultura visual del Quattrocento. Décadas después, en 1506, Yáñez de la Almedina y Llanos comenzaron a pintar las puertas del retablo mayor con el nuevo lenguaje aprendido en Florencia. Durante esos mismos años, Joan de Borgonya trabajaba en la ciudad con sus tablas repletas de arquitecturas clasicistas.

La primera generación de artistas valencianos plenamente renacentistas eclosionó en las primeras décadas del siglo XVI. Felipe Pablo de San Leocadio continuó los estilemas de su padre, mientras que Miguel Esteve -cuyo espectacular San Miguel preside la nueva sala del Bellas Artes- profundizó en el claroscuro y el realismo que había conocido en la obra de los Hernandos.

Sin embargo, el más destacado de esta generación fue Vicent Macip. Formado en la València del tardogótico, Macip evolucionó gracias a las enseñanzas de San Leocadio y al contacto con pinturas de Sebastiano del Piombo llegadas a la ciudad a través de Vich. En su madurez, su estilo se acercó a las formas del Alto Renacimiento romano y, sobre todo, a la estética clásica de Rafael Sanzio. "Macip tuvo la mala suerte de tener como hijo al maestro más importante del renacimiento clásico valemciamo y posiblemente en España: Joan de Joanes", ha subrayado González Tornel.

Nueva sala dedicada al Renacimiento valenciano en el Museo de Bellas Artes. / Miguel Ángel Montesinos

Cinco salas para contar el nacimiento del arte moderno

Las nuevas salas renacentistas se sitúan en paralelo al gran espacio dedicado a los retablos del siglo XV. Según ha explicado González Tornel, el objetivo de la reorganización es doble: por un lado, “mostrar lo mejor de la pintura renacentista española” y, por otro, ofrecer “un planteamiento fácilmente comprensible” para el visitante.

El recorrido propone una lectura cronológica del Renacimiento. La primera sala aborda las influencias italiana y flamenca; la segunda profundiza en los orígenes nacionales y en el papel de València como puerta de entrada de las novedades artísticas; la tercera se centra en Joan de Joanes y el esplendor del movimiento; la cuarta examina los efectos de la Contrarreforma en el arte; y la quinta se dedica al manierismo.

“La sucesión de obras maestras que se produjo en la València del siglo XVI ocurre en pocos lugares del mundo”, ha subrayado el director del museo. Para González Tornel, estas salas explican cómo, en plena transformación cultural europea, “se estaba generando el mundo moderno”.

El discurso expositivo también subraya la posición mediterránea de la ciudad. “Por pura lógica geográfica, València estaba en contacto directo con Italia”, ha recordado el director, quien ha insistido en que la Corona de Aragón -con Nápoles en sus dominios- fue el territorio peninsular por el que el Renacimiento penetró con mayor rapidez.

Nueva sala dedicada al arte de la Contrarreforma en el Museo de Bellas Artes. / Miguel Ángel Montesinos

Arte y doctrina tras el Concilio de Trento

La segunda de las salas presentadas este lunes está dedicada al arte de la Contrarreforma, consecuencia directa de las decisiones adoptadas tras el Concilio de Trento. En este contexto, la pintura religiosa adquirió un carácter doctrinal más marcado, con imágenes destinadas a reforzar la ortodoxia católica.

El recorrido parte del ámbito valenciano -con autores como Nicolás Borrás o Juan Sariñena- y se abre después hacia el panorama peninsular con artistas como Luis de Morales o Pedro de Rubiales.

La intervención ha incluido además la restauración de esculturas y sepulcros de mármol y alabastro del siglo XVI, que amplían el discurso sobre el Renacimiento más allá de la pintura. “Nuestra obligación es mostrarlas de la mejor manera posible”, ha señalado González Tornel, quien ha destacado que muchas de las obras expuestas proceden de restauraciones recientes o de adquisiciones realizadas en los últimos cinco años gracias al apoyo de la Generalitat.

Para la consellera Ortí, el resultado es “una visión panorámica única en España” del Renacimiento mediterráneo. Un recorrido que, en sus palabras, permite comprobar cómo “el esplendor del Renacimiento valenciano brilla con luz propia”.