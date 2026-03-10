El artista Lucas Momparler ultima 'L'emprenta del aigua', el libro que recopila las fotografías rescatadas y restauradas del fango

Cuando uno tiene que abandonar su casa y marcharse, de forma súbita o inesperada, los expertos aconsejan llevar algunas cosas imprescindibles como documentación personal, escrituras, algunos víveres y prendas y algunas fotografías. No es una recomendación banal, es fundamental, para cualquiera, atesorar los recuerdos personales que habitualmente toman forma de foto. De ahí que el trabajo que ha desarrollado Salvem les Fotos, un proyecto compuesto por varios profesionales que se han dedicado desde hace más de un año a restaurar los álbums de fotos familiares que el barro también arrasó. Entre ellos, el artista visual Lucas Momparler ha dado un paso más y ha impulsado un libro, 'L'Emprenta de l'aigua', que recoge más de un centenar de fotografías reparadas pero aún con cicatrices visibles.

Momparler ha iniciado una campaña de micromecenazgo a través de la plataforma Verkami para hacer realidad un libro que preserva la memoria fotográfica de familias completas, pero también de una sociedad que la dana ha marcado de manera irreparable. Los afectados y afectadas por la dana del 29 de octubre de 2024 han confiado en los profesionales de Salvem les Fotos para que les devuelvan parcialmente sus recuerdos y ahora algunas de ellas formarán parte de un libro de autor.

Lucas Momparler clasificando algunas de las imágenes restauradas tras la dana. / LM

El artista valenciano ha canalizado este trabajo colectivo en una pieza donde se han seleccionado imágenes icónicas, trascendentales y sospechosamente conocidas, porque representan el pasado común de cualquier familia valenciana: un chalet con gallinas, una pareja en un apartamento, un retrato de una joven en los 70, unas falleras de mitad de siglo o una mañana en la playa jugando a las palas. Escenas costumbristas para la sociedad valenciana que ahora incluyen la cricatriz que el agua y el barro ha dejado en ellas y que no son ya solo un recuerdo del pasado: también lo son del presente.

Algunas de las fotografías recuperadas, aún manchadas por el barro. / LM

El libro lo publica la editorial valenciana Handshake, especializada en la edición de publicaciones en torno a la cultura visual contemporánea y un referente en la producción alternativa. Más allá de su dimensión artística, el libro se plantea como un archivo de memoria territorial y como una herramienta para preservar historias cotidianas que, de otro modo, habrían desaparecido. "Las imágenes no solo documentan el pasado de las familias retratadas sino que interpelan a toda una comunidad y a su relación con el entorno, la fragilidad y la reconstrucción", explica Momparler.

Así, de todas las imágenes a las que ha tenido acceso, ha seleccionado 163 fotografías de los archivos familiares de 33 familias afectadas, con textos en valenciano, castellano e inglés a través de las 292 páginas que tiene el libro.

Beneficios para la fundación

La campaña de micromecenazgo marca el inicio de la fase final del proyecto y permitirá llevar esta memoria al papel. Tras haber conseguido el primer objetivo de edición de 3.500 euros, queda ahora recaudar otros 5.500 euros para su publicación. El libro tendrá recorrido en librerías, ferias tanto nacionales como internacionales, manteniendo un vínculo directo con las familias protagonistas y con as entidades que han hecho posible Salvem les Fotos. El 30 % de lo recaudado en ventas editoriales irá a la Fundació Horta Sud, que gestiona la mayor parte de los fondos de Salvem les Fotos, para seguir con la labor de rescatar estas imágenes.