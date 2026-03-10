L'exposició "Girar com planetes" explora el desig i l'amistat femenina a través de l'art contemporani a València
El Centre Cultural La Nau de la Universitat de València inaugura una exposició que explora els vincles afectius entre dones a través de l'art contemporani, amb obres de 19 artistes.
El Centre Cultural La Nau de la Universitat de València inaugura aquest dimarts a les 18 hores, l’exposició "Girar com planetes que roten en el seu prat nocturn. Espais d’afectivitat entre dones", una proposta col·lectiva que explora els vincles afectius entre dones a través de l’art contemporani. La mostra reuneix obres de 19 artistes i proposa un recorregut per diferents llenguatges artístics -fotografia, pintura, instal·lació, audiovisual, escultura, ceràmica i tèxtil-, per a abordar temes com el desig, l’amistat, la complicitat, les genealogies afectives o les formes de cura compartida.
L’exposició es presenta a la Sala Estudi General del Centre Cultural La Nau i està comissariada per la professora de la UV Mireia Ferrer Álvarez. Es podrà visitar fins al 31 de maig.
Ni tan sorores, ni tan roïnes
El projecte s’endinsa en els afectes i desafectes entre dones a partir de pràctiques artístiques contemporànies que dialoguen amb l’experiència, la memòria i les genealogies emocionals. La mostra s’articula al voltant de diversos marcs de ressonància -com In illo tempore (en un altre temps), el contínuum lesbià, la invisibilitat o la diferència específica-, que funcionen com a camps oberts on s’entrecreuen relats, temps i cossos.
Les obres presents exploren territoris sensibles i experiencials on conviuen el vulnerable i el poderós. A través d’imatges, objectes i materials diversos, les propostes construeixen un paisatge d’afectivitats que desafia els discursos heteronormatius i recupera històries, vincles i relats que han quedat fora de la narrativa històrica dominant.
Per a la comissària Mireia Ferrer Álvarez: “Ni som tan sorores, ni tan roïnes entre nosaltres. Els tòpics només funcionen en la superficialitat i han tingut com a objectiu desmuntar l’enorme poder que ha emanat de les relacions entre dones al llarg de la història. Un espai que escapa al domini heteropatriarcal i en el qual es donen relacions de tota mena, fonamentades en el vincle com a motor d’unió i creació del col·lectiu, però també en el desacord i la incomprensió. La lectura de les relacions entre dones mereix una mirada més àmplia i diversa i, el que és més important, mereix una mirada pròpia”.
Mirades i pràctiques
La mostra dona veu a una sèrie d’artistes: Nucbeade, Marta Galindo, O.R.G.I.A, Yera Moreno, Hanna Jarzabek, Andrea Rodríguez, Núria Martínez Seguer, Olalla Gómez Valdericeda, Mercedes Azpilicueta, Isabel Martín i Paula Yubero, Laia Arqueros, Isabel Cordovil, BajoRufián i Sara Mono, les obres de les quals configuren aquesta constel·lació de mirades i pràctiques.
Amb motiu de la inauguració, a les 19.30 hores tindrà lloc la performance 'Botánicas- Herbarium to E.D.', una lectura performativa a càrrec de Yera Moreno i Melani Penna. La proposta sorgeix d’un gest visual i poètic de reapropiació queer de la taxonomia botànica en homenatge a la poeta Emily Dickinson i a la seua companya Susan Gilbert. En aquesta acció, diferents veus recuperen relats esborrats pel discurs històric, on imatge i paraula ficcionen històries que van existir, però que poques vegades van ser contades.
L’exposició compta amb obres procedents de diferents col·leccions i prestadors, entre elles: Colección Fundación Montemadrid, Chiquita Room, Prats Nogueras Blanchard (Barcelona/Madrid), Galería Pedro Cera, Fundación Genalguacil Pueblo Museo, Galería Antonia Puyó, Collection of Staten Island Historic Society, Camden Public Library, The Metropolitan Museum of Art (Nova York), Mount Holyoke Archives and Special Collections i Imaginart Gallery.
Està organitzada pel Vicerectorat de Cultura i Societat i el Centre Cultural La Nau de la Universitat de València, amb el suport del Vicerectorat d’Igualtat, Diversitat i Polítiques Inclusives i amb la col·laboració de la Generalitat Valenciana.
El projecte s’emmarca en el programa ‘Els Valors de la Universitat: art, restitució i memòria’, que es desenvolupa en el marc del compromís de la Universitat de València amb els drets humans, la justícia social i la inclusió social, dedicat a promoure propostes culturals que fomenten la diversitat, la reflexió crítica i el compromís social.
Activitats complementàries
L’exposició compta, a més, amb un ampli programa d’activitats complementàries, totes elles de caràcter gratuït. Entre elles s’inclouen visites guiades, un seminari que se celebrarà el 15 de maig a la Facultat de Geografia i Història, i un cicle de cinema.
El seminari proposa un espai de reflexió i experimentació al voltant de les pedagogies i metodologies desviades LGTBIQ+ aplicades a l’ensenyament i la investigació en Història de l’Art.
Així mateix, la facultat acollirà el cicle ‘La pantalla invisible. Cicle de cinema lesboafectiu’, que analitza com la cinematografia internacional ha abordat les relacions lèsbiques des d’una mirada situada. El programa inclou la projecció de tres obres que recorren diferents moments del segle XX i ofereixen una aproximació diacrònica i transversal a aquestes representacions.
Es tracta de pel·lícules realitzades amb la participació de dones -ja siga en la direcció, en el guió original o en tots dos àmbits-, que articulen una veu pròpia dins del panorama cinematogràfic. Cada projecció comptarà amb la participació d’especialistes que introduiran i contextualitzaran les obres, a més d’obrir un debat posterior amb el públic.
