Love to Rock 2026: el festival de La Marina de València suma a Lori Meyers a su cartel musical

La banda granadina Lori Meyers se incorpora al cartel de Love to Rock 2026, el festival musical que se celebra cada otoño en La Marina de València y que en su próxima edición tendrá lugar los días 2 y 3 de octubre.

Formado en Loja (Granada) a comienzos de los años 2000, Lori Meyers se ha consolidado como uno de los grupos habituales del circuito indie español. A lo largo de su trayectoria han publicado varios discos y han participado en numerosos festivales nacionales, como el propio Love to Rock de 2023. En sus conciertos suelen interpretar algunos de sus temas más conocidos, entre ellos Emborracharme, Luces de neón o Mi realidad.

Lori Meyers ya iban a participar en la edición de 2025 del Love to Rock, pero la cita se tuvo que cancelar por las lluvias. Aun así, el trio granadino ofreció una pequeña y sorpresiva actuación acústica para sus seguidores en la Ciutat de les Arts.

León Benavente, Ginebras, Depedro...

Con esta confirmación, el festival continúa completando la programación de su sexta edición. Por el momento, el cartel incluye también a León Benavente, Ginebras, Depedro, Niños Bravos, Los Punsetes, Vera Fauna y Grande Amore, a la espera de que la organización anuncie nuevos artistas en los próximos meses.

Love to Rock se celebra en el entorno de La Marina de València y combina actuaciones musicales con otras actividades vinculadas al ocio y la gastronomía. Entre sus propuestas paralelas se encuentra Love to Food, un espacio dedicado a la oferta culinaria en el que participan restaurantes y chefs valencianos con distintas propuestas gastronómicas.

¿Dónde comprar las entradas?

El festival también mantiene Love to Kids, un área con actividades dirigidas al público infantil. Esta iniciativa busca facilitar la asistencia de familias al evento mediante una programación específica para los más pequeños.

La edición de 2026 será la sexta del festival, que se celebra desde 2018 y se ha incorporado al calendario cultural de la ciudad dentro de la programación musical de otoño.

Los abonos para Love to Rock 2026 ya están disponibles a través de la web oficial del festival.