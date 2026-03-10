El Museo de Bellas Artes desempolva su colección de arte contemporáneo: Michavila, Yturralde o el Equipo Crónica componen 'Tiempos Modernos'

Antes de que el IVAM existiera, en València había una institución preocupada por atesorar las principales expresiones artísticas que se estaban llevando a cabo a mediados del siglo XX. Contra todo pronóstico, la tarea de propiciar un legado público de estas nuevas corrientes contemporáneas la realizó el Museo de Bellas Artes de València, centrado en el arte clásico pero consciente de su rol como garante del arte, sin importar de qué etapa. En esa insistencia fue clave la dirección de Felipe Garín y las adquisiciones realizadas a partir de 1968, que demostró una mirada exquisita para seleccionar a los representantes de aquel movimiento subversivo y que hoy son figuras clave de la vanguardia.

Así, 'Tiempos modernos' es la segunda exposición que el museo realiza con la colección propia de arte contemporáneo. La última fue hace treinta años y en esta ocasión, su director Pablo González Tornel ha reconocido que las últimas piezas las adquirió la Generalitat en 2024 y 2025, de Juana Francés y Darío Villalba en concreto. Se suman a figuras como Manolo Valdés, tanto en solitario como con su Equipo Crónica, donde también perteneció Rafael Solbes, así como Jacinta Gil, Joaquín Michavila o José María Yturralde, siempre con un especial interés en apostar por la creación valenciana como Aurora Valero, cuyo autorretrato preside la exposición y ella misma ha atendido la presentación de la muestra.

La exposición se estructura en tres partes. La primera tiene que ver con la 'Nueva Figuración', donde se observa la evolución desde el expresionismo primario a propuestas con gran carga crítica, sobe todo a partir de los 60 con colectivos como Estampa Popular, Equipo Realidad o Equipo Crónica, que incorporaron estrategias visuales vinculadas al arte popular o 'pop-art'. Ahí se introduce el trabajo de Darío Villalba, encargado de introducir la fotografía con las técnicas pictóricas, y una de las obras clave de la muestra, de Juan Genovés, 'Voltes', adquirida por la Generalitat en 2022.

Las matemáticas de Yturralde

La segunda parte es la relativa a la 'Abstracción de posguerra' y explica cómo se asumió y promovió vinculado a la modernidad, generando propuestas informalistas, geométricas y ópticas como las de Eusebio Sempere, Michavila o José María Yturralde, este último con su estrecha relación con la computación y las matemáticas aplicadas a su obra que cambiaron la historia del arte. También destaca el surrealismo abstracto de Hernández Mompó, donde predomina el carácter subjetivo del artista.

González Tornel ha explicado que el Franquismo asumió la abstracción como movimiento propio: fue una manera de producir arte que funcionaba a nivel internacional y que la censura no fue capaz de limitar al escaparse de sus márgenes de entendimiento.

La última parte, 'Poética de la naturaleza muerta', está enfocada al paisaje y a la pintura de bodegones donde se plasma claramente la dicotomía entre ceñirse a la realidad o interpretarla según el juicio del autor, por lo que las obras enfrentan al público a la deconstrucción formal y uso expresivo del color, como hizo Juan Cabanas en 'Paisajes de Ayora'.

En este último se incluyen las donaciones de los familiares de Francisco Lozano y Genaro Lahuerta, también Francisco Sebastián, cuyo hijo donó al museo las piezas susceptibles de reflejar las facetas y periodos creativos del pintor.

Una colección que se va ampliando

González Tornel, a quien ha acompañado la secretaria autonómica de Cultura, Marta Alonso, ha explicado que la muestra será temporal, pese a que la situación ideal permitiría tener una sala propia y fija para exponer estas obras de la colección del museo si el museo se sometiera a una ampliación, que por ahora no va a suceder. Por ahora, la colección se amplía a cuentagotas, ya que la contemporaneidad no e el objeto central del museo, pero sí existe la intención de seguir nutriendo los fondos para que haya testimonio de todas las etapas.

El director ha expresado que el concepto de la exposición se basa en la problemática que se planteó en la preguerra española donde el arte se preguntó si debía tener un valor representativo de la realidad o uno pictórico, que expresara al propio artista. "Alrededor de los años 30 se intentó crear un vínculo entre ambas y en esta exposición jugamos con las dos, con la realidad y con la pura plasticidad", ha señalado.

De ahí que la secretaria autonómica de Cultura, que presidirá la inauguración oficial el martes por la tarde, haya puesto en valor esta colección tan desconocida "pero que recuerda, de nuevo, la riqueza de los fondos de este museo así como la calidad del arte valenciano de ese momento". "Es una colección que inicia Garín y que ya dejó ver que era un visionario, que marcó la vida cultural a nivel nacional y nos dejó un legado de colecciones como esta, que son pura sabiduría", ha dicho.

"La exposición en su conjunto muestra cómo los artistas valencianos del siglo XX se dejaron permear por la renovación de la pintura y fueron capaces de hacer avanzar las artes, haciendo que la pintura valenciana estuviera al frente del arte contemporáneo del país", ha concluido González Tornel.