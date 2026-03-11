Casa Axis presenta 'Satélites y Toboganes', la primera exposición del artista Jesús Cuesta
El artista Jesús Cuesta exhibe en Casa Axis su primera muestra individual que recopila todo su trabajo a lo largo de sus 20 años de trayectoria, desde grafitis hasta tatuajes, dibujos y esculturas
Casa Axis inaugura el próximo viernes 13 de marzo la exposición 'Satélites y Toboganes', la primera muestra individual del artista madrileño Jesús Cuesta. La exposición se presenta como parte del programa de residencias artísticas de Casa Axis, un proyecto dedicado a acoger creadores y generar contextos de producción, encuentro y experimentación en torno al arte contemporáneo.
Conocido durante años por su trabajo como escritor de graffiti y tatuador, Jesús Cuesta ha desarrollado en paralelo un extenso universo visual que, hasta ahora, se había mantenido en gran medida fuera del circuito expositivo. 'Satélites y Toboganes' reúne por primera vez materiales producidos a lo largo de toda su trayectoria, ofreciendo una mirada amplia a su imaginario y a las múltiples formas en que este se ha manifestado.
La exposición traza un recorrido que comienza en sus orígenes dentro de la cultura del graffiti, con fotografías de piezas antiguas, dibujos tempranos y material documental, y avanza hacia la evolución de su lenguaje gráfico. A lo largo de los años, Cuesta ha construido una iconografía muy reconocible, poblada de figuras simbólicas, personajes esquemáticos, barajas, estructuras geométricas y naves espaciales, elementos que se repiten y transforman en distintos soportes.
“Como primera exposición, me ilusiona ver reunidas en un mismo espacio muchas de las obras que he realizado y guardado en los últimos 20 años”, añade Cuesta.
Obra gráfica y esculturas
Más allá del tatuaje, disciplina por la que es ampliamente conocido, el artista ha desarrollado un cuerpo de trabajo que incluye dibujos, bocetos, obra gráfica, prototipos, esculturas, prendas y objetos, todos atravesados por su particular sistema visual. La muestra presenta también modelos de naves espaciales, maquetas y experimentos formales, donde el imaginario de Cuesta se despliega en tres dimensiones y dialoga con el espacio.
'Satélites y Toboganes' propone así una aproximación a la práctica de Cuesta como un universo creativo en expansión, en el que el dibujo funciona como núcleo generador de ideas que se trasladan con naturalidad entre diferentes medios: del cuaderno al tatuaje, del símbolo al objeto, de la pared al prototipo.
La exposición se enmarca dentro del programa de residencias de Casa Axis, que busca abrir el espacio a artistas de distintos ámbitos para desarrollar proyectos específicos y generar nuevas lecturas sobre su trabajo. En este caso, la residencia ha permitido reunir y organizar un conjunto de materiales que, pese a haber sido producidos durante décadas, nunca habían sido presentados juntos.
Con esta exposición, Casa Axis continúa consolidándose como un lugar de encuentro entre arte contemporáneo, cultura visual y prácticas creativas híbridas, acogiendo propuestas que se sitúan en la intersección entre disciplinas.
