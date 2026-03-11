Casa Axis presenta 'Satélites y Toboganes', la primera exposición del artista Jesús Cuesta

Casa Axis inaugura el próximo viernes 13 de marzo la exposición 'Satélites y Toboganes', la primera muestra individual del artista madrileño Jesús Cuesta. La exposición se presenta como parte del programa de residencias artísticas de Casa Axis, un proyecto dedicado a acoger creadores y generar contextos de producción, encuentro y experimentación en torno al arte contemporáneo.

Conocido durante años por su trabajo como escritor de graffiti y tatuador, Jesús Cuesta ha desarrollado en paralelo un extenso universo visual que, hasta ahora, se había mantenido en gran medida fuera del circuito expositivo. 'Satélites y Toboganes' reúne por primera vez materiales producidos a lo largo de toda su trayectoria, ofreciendo una mirada amplia a su imaginario y a las múltiples formas en que este se ha manifestado.

Montaje de la exposición de Jesús Cuesta en Casa Axis. / CA

La exposición traza un recorrido que comienza en sus orígenes dentro de la cultura del graffiti, con fotografías de piezas antiguas, dibujos tempranos y material documental, y avanza hacia la evolución de su lenguaje gráfico. A lo largo de los años, Cuesta ha construido una iconografía muy reconocible, poblada de figuras simbólicas, personajes esquemáticos, barajas, estructuras geométricas y naves espaciales, elementos que se repiten y transforman en distintos soportes.

“Como primera exposición, me ilusiona ver reunidas en un mismo espacio muchas de las obras que he realizado y guardado en los últimos 20 años”, añade Cuesta.

Obra gráfica y esculturas

Más allá del tatuaje, disciplina por la que es ampliamente conocido, el artista ha desarrollado un cuerpo de trabajo que incluye dibujos, bocetos, obra gráfica, prototipos, esculturas, prendas y objetos, todos atravesados por su particular sistema visual. La muestra presenta también modelos de naves espaciales, maquetas y experimentos formales, donde el imaginario de Cuesta se despliega en tres dimensiones y dialoga con el espacio.

'Satélites y Toboganes' propone así una aproximación a la práctica de Cuesta como un universo creativo en expansión, en el que el dibujo funciona como núcleo generador de ideas que se trasladan con naturalidad entre diferentes medios: del cuaderno al tatuaje, del símbolo al objeto, de la pared al prototipo.

Montaje de la exposición de Jesús Cuesta en Casa Axis. / CA

La exposición se enmarca dentro del programa de residencias de Casa Axis, que busca abrir el espacio a artistas de distintos ámbitos para desarrollar proyectos específicos y generar nuevas lecturas sobre su trabajo. En este caso, la residencia ha permitido reunir y organizar un conjunto de materiales que, pese a haber sido producidos durante décadas, nunca habían sido presentados juntos.

Con esta exposición, Casa Axis continúa consolidándose como un lugar de encuentro entre arte contemporáneo, cultura visual y prácticas creativas híbridas, acogiendo propuestas que se sitúan en la intersección entre disciplinas.