Dansa València reivindica el “derecho a la belleza” con 37 propuestas de flamenco, baile contemporáneo y formatos híbridos

En un contexto de saturación informativa y ritmo acelerado, Dansa València da un golpe sobre la mesa y reivindica el derecho a la belleza. El festival propone detenerse a admirar los cuerpos, sus movimientos y melodías en esta edición número 39 que, como su propio lema indica, invita a tener 'Un moment de tendresa'. Se celebrará del 11 al 19 de abril con 37 propuestas de compañías procedentes de ocho comunidades autónomas, una de Francia y una fuerte apuesta por la creación valenciana.

El festival, organizado por el Institut Valencià de Cultura (IVC), tiene como propósito que la emoción sea el hilo conductor de todo el festival: "Ante tanta agitación, Dansa València nos regala un momento sereno y tierno", ha explicado la directora adjunta de Artes Escénicas del IVC, María José Mora. Precisamente, ha hecho hincapié en la faceta profesional del festival, no solo desde la sucesión de espectáculos que propone, sino también en su vertiente de 'networking', posicionado como un encuentro de profesionales nacionales e internacionales del sector de la danza.

Por su parte, la secretaria autonómica de Cultura, Marta Alonso, ha destacado que el festival "ofrece una panorámica de la creación coreográfica contemporánea, pero también es un lugar donde compartir, reflexionar y descubrir nuevas propuestas”, ha señalado. El festival ha sido reconocido recientemente con la Medalla de Oro de la Academia de las Artes Escénicas de España, un reconocimiento que refuerza su papel como uno de los grandes escaparates de la danza en el país.

Estrenos y nombres destacados

La programación de este año reúne propuestas que van de la danza contemporánea al flamenco, la performance y los formatos híbridos, con varios estrenos y nuevas producciones. Se inaugurará el 15 de abril en el Teatre Principal de València con 'Ultimátum', de la compañía navarra Led Silhouette.

Meritxell Barberà, Marta Alonso, María José Mora y Júlia Zac. / DV

Entre los estrenos más esperados se encuentra 'Las hijas de Bernarda', de la compañía valenciana Taiat Dansa, que llegará el 18 de abril al Teatre Martín i Soler. La pieza revisita el universo de Federico García Lorca a partir de 'La casa de Bernarda Alba', explorando desde el cuerpo el encierro y la angustia de las hijas del personaje. Su corproductora, Meritxell Barberà, ha explicado que llevaban años tratando de llevar al escenario esta propuesta que partió como una investigación realizada hace años para una empresa americana, donde establecieron un paralelismo entre 'Las vírgenes suicidas' y la obra de Lorca.

"A través del cuerpo es muy interesante hablar de ese encuentro y de toda la angustia que genera no tener libertad de expresión, de cuerpo y de aire", ha dicho Barberá.

También presentará nuevo trabajo la compañía valenciana Maduixa con 'Dominare', que podrá verse del 16 al 18 de abril en Nau Ribes en colaboración con Escalante.

Otra de las novedades será 'Imperfecto imposible', del creador canario Richard Mascherin, programado el 18 de abril en La Mutant, mientras que el Centre del Carme Cultura Contemporània acogerá 'Gush is Great', de la compañía francesa Production Xx.

Figuras destacadas de la escena actual

La programación reúne a algunos de los nombres más reconocidos de la danza contemporánea. Entre ellos destaca la bailaora y coreógrafa Rocío Molina, que presentará 'Calentamiento' el 17 de abril en el Teatre Principal, uno de los espectáculos más en boga de la escena nacional.

También participará la bailaora andaluza María Moreno con 'Magnificat' el 16 de abril en el Teatre El Musical, mientras que la compañía catalana La Taimada presentará Opus el 17 de abril en Carme Teatre.

El cierre del festival correrá a cargo de la compañía Mal Pelo, dirigida por María Muñoz y Pep Ramis, con 'We. Nosaltres i els temps', el 19 de abril en el Teatre Principal.

Ese mismo día se podrá ver también Atlas de anatomía, de la coreógrafa canaria Paula Quintana, en el Teatre Rialto.

Nuevas voces y formatos en proceso

El festival dedica también espacio a creadores emergentes y procesos en desarrollo. La compañía madrileña La Venidera presentará 'No' el 15 de abril en La Mutant, mientras que la coreógrafa catalana Ester Guntín llevará al escenario 'Quiso negro', inspirado en el fenómeno ritual del tarantismo, el 18 de abril en el TEM.

Meritxell Barberà, Marta Alonso, María José Mora y Júlia Zac. / Miguel Angel Montesinos

En el espacio público también habrá propuestas como 'Diz-me, meu amor', de Raquel Ferradás y María de Vicente, el 16 de abril en la plaza del Patriarca, o 'Oroimen', del coreógrafo navarro Akira Yoshida, el 19 de abril en la plaza del Mercado.

Creación valenciana y territorio

Uno de los ejes del festival sigue siendo el impulso al tejido coreográfico valenciano, fruto de programas como Turbines, Impuls a la Dansa o las residencias de Espai LaGranja. Entre los artistas locales presentes en la programación figuran 'Morphopop', de Núria Crespo, el 16 de abril en La Mutant, y 'Coreografías virtuales: movimiento(s) futuro(s)', de Mauricio Pérez Fayos, en CaixaForum.

También participará la creadora Julia Zac, que presentará su trabajo dentro del formato profesional 'Nice to Meet You', donde mostrará una investigación escénica que explora el movimiento, la voz y la palabra desde una reflexión metateatral sobre su propia identidad como intérprete, según ha explicado en la rueda de prensa de presentación del festival.

Danza en la calle y en la naturaleza

El festival comenzará con el ciclo Moviments Urbans, que abrirá el 10 de abril en el Museu de Belles Arts de València con 'Quema', de la compañía Jacob Gómez, y 'Carne de bronce', de Cristina Reolid.

Ese mismo día se podrá ver el espectáculo familiar 'AHNI' (Accions Humanes No Identificades), de Hermanas Picohueso, en el Pont de la Trinitat, mientras que la plaza de la Reina acogerá la batalla de baile 'All Styles Battle', organizada por el colectivo Valencia City Cypher.

Además, Dansa València mantiene su apuesta por conectar la creación contemporánea con el territorio con un paseo coreográfico por l'Albufera, que unirá el Port de Catarroja y el Espai de Creació Algrà con intervenciones de Laura Morales, Cristina Reolid y Rosa Sanz.