El Grupo La Sucursal da el salto a Madrid haciéndose cargo de la restauración del Hotel101

HBNB Kitchen by La Sucursal es el nombre del proyecto gastronómico que el Grupo La Sucursal ha iniciado en Madrid. Con la gestión del Veles e Vents en la Marina de València en su momento más álgido, la familia Andrés asume el reto de dar servicio al recien inaugurado Hotel101 Madrid, el más grande que ha abierto en España en los últimos años.

El establecimiento dispone de 680 habitaciones y se sitúa en un enclave estratégico tanto en el ocio como en la logística y los negocios. Se encuentra a los pies de la Curva Valdebebas del gran Premio de Fórmula 1 Madring, siendo el hotel oficial del campeonato para los próximos diez años. Además, se encuentra a pocos minutos del recinto ferial Ifema y de la ciudad deportiva del Real Madrid, así como cerca de la estación Madrid Chamartín-Clara Campoamor y del aeropuesto Adolfo Suárez-Madrid Barajas. En la propuesta se incluye las soluciones gastronómicas para sus huéspedes o el catering para su centro de negocio que se desarrollarán en este tres estrellas.

La cocina mediterránea con un punto creativo será la protagonista de HBNB Kitchen by La Sucursal , donde arroces, pescados y huerta serán los protagonistas. El alojamiento, que abre sus puertas en los próximos días, ha sido el escenario de una fiesta de inauguración a la que han asistido los responsables de Hotel101 Global Holdings Corporation, la empresa con sede en Singapur y de origen filipino, además del embajador filipino en España, Philippe J. Lhuillier y diferentes cargos del gobierno de la Comunidad de Madrid junto a más de 400 invitados.

Hotel101 de Madrid donde La Sucursal da el salto y presenta el proyecto HBNB Kitchen / L-EMV

Los asistentes han podido conocer de primera mano su oferta culinaria, pero también las “HappyRooms”, el modelo de habitaciones idénticas que componen estos hoteles en el mundo. Este diseño de estancias permite al grupo operar con precios muy competitivos, ofreciendo un dormitorio doble, con televisión, nevera, microondas, sofá, escritorio, baño completo con servicios y que se anexa a otra habitación para duplicar posibilidades. Con dos establecimientos ya abiertos y operando Filipinas, la de Madrid es la primera apertura del grupo en Europa. Sus responsables, que han confirmado la inauguración en el mes de diciembre del cuarto hotel en Niseko (Japón), han mostrado el resto de servicios del establecimiento, como las piscinas exteriores adaptadas, sus terrazas, el gimnasio con máquinas de última generación o las salas polivalentes y de negocios.

La tercera generación de la familia Andrés toma el relevo en Madrid

Entre los invitados al evento se encontraban Cristina, Miriam y Javier de Andrés, tres de los siete hijos de Loles Salvador. La matriarca sigue presente en la historia de La Sucursal en su salto a Madrid, ya que fue ella el origen de la relación entre Adrián Colinas de Andrés y Paz Aparisi, la pareja de la tercera generación familiar que dirige este proyecto. Aparisi, con más de 15 años de experiencia en el sector, conoció a Loles cuando todavía se estaba formando al realizar un trabajo sobre ella como referente profesional. Así fue cómo conoció a Colinas, hijo de Lola de Andrés, y ambos son los que han desarrollado este proyecto desde el pasado verano para Hotel101.

“Estamos muy ilusionados con la apertura de HBNB Kitchen. Los responsables de Hotel101 visitaron Veles e Vents hace apenas unos meses y hubo un flechazo, así que cuesta creer que en menos de un año estemos abriendo las puertas, pero su fuerza de trabajo y nuestra capacidad para crear un equipo desde Grupo La Sucursal lo ha hecho posible”, dice Adrián Colinas, Business Developer del establecimiento gastronómico. “Especialmente hasta después de la primera edición del Gran Premio de Fórmula 1 (del 13 al 16 de septiembre), nuestro foco está en consolidar al equipo, el servicio y satisfacer la escalabilidad de un hotel con tanta capacidad de alojamiento. Una vez asentados, nuestra idea es ampliar servicios de catering y restauración tanto a ferias en IFEMA como para empresas del entorno”, añade Aparisi, Operations Manager del proyecto.

Hotel 101 Madrid. / L-EMV

El equipo de HBNB Kitchen está compuesto por 25 profesionales fijos y otros tantos disponibles según los picos de actividad. La mayoría son perfiles senior y con experiencia en cocinas mediterráneas, “pero además de solvencia en arroces y elaboraciones con pescados, hemos agregado talento especialista en carnes para completar una oferta gastronómica que desde Hotel101 quieren que distinga al establecimiento en Valdebebas”, comenta Aparisi.

En este sentido, el director gastronómico de Grupo La Sucursal, Javier de Andrés, destaca “el valor que podemos agregar a uno de los hoteles más grandes que ha abierto en España. No han querido que un hotel con un gran volumen de actividad tenga una solución gastronómica para salir del paso, sino que han elegido a nuestra familia para que HBNB Kitchen sea el elemento diferencial y de calidad para su oferta”. Por eso este acuerdo está comprometido a desarrollar los próximos hoteles del grupo para Portugal y España, “aunque creemos que es un acierto que encuentren a un socio local de alta calidad en cada país de Europa donde proyectan abrir. Para nosotros es un orgullo estar junto a Hotel101 desde ahora y que la cocina creativa y mediterránea de La Sucursal sea su emblema en nuestro país”, concluye Colinas.

Un 2026 expansivo y lleno de actividad para Grupo La Sucursal

La apertura de HBNB Kitchen by La Sucursal supone el hito más destacado del grupo hostelero en este primer semestre. Este gran esfuerzo organizativo y de planificación tiene como objetivo tejer redes para establecerse de manera permanente en Madrid, con el objetivo de convertirse en un catering gastronómico basado en dieta mediterránea y cocinas de mercado en la capital. No obstante, la empresa familiar, que este año ha superado la década al frente del Veles e Vents, a través de Jorge de Andrés, va a proponer un cambio en la oferta de alta gastronomía con LAB Sucursal. Junto a Fran Espí, los dos chefs han modificado la cocina de La Sucursal para ofrecer una experiencia a un número de comensales limitado donde la innovación será el ingrediente principal. Esta oferta alternativa dará comienzo en primavera.

A ello se suma el establecimiendo el tardeo en la Sala Varadero todos los sábados a partir de fallas y hasta el mes de junio, así como conciertos en directo y sesiones de DJ, consolidándose como una verdadera opción de ocio en la ciudad.