Una instalación de arquitectos valencianos representará a España en la Capitalidad Mundial del Diseño de Frankfurt Rhein-Main

Una instalación creada por los arquitectos valencianos José Ramón Tramoyeres y Javier Cortina representará a España en la Capitalidad Mundial del Diseño que este año se celebra en Frankfutr Rhein-Main. La infraestructura ligera, que reinterpreta el método arquitectónico desarrollado por Antoni Gaudí, va a transformar en los próximos meses el jardín del Instituto Cervantes de Frankfurt, entidad anfitriona y socio cultural del proyecto, en un espacio cultural dinámico y abierto al público.

Con esta propuesta creada y diseñada en la Comunitat Valenciana, el Instituto de Comercio Exterior (ICEX) aspira a simbolizar el debate europeo sobre el papel de la arquitectura en la transformación social, urbana y económica. La intervención de Tramoyeres y Cortina, fundadores de ggstudio, construida por Volúmenes y Vareta, propone un nuevo modelo de arquitectura cultural desmontable, reutilizable e itinerante. Con un diseño geométrico orgánico y continuo, la estructura modular ensamblada de madera y cerámica permite su itinerancia internacional, con Milán como próximo destino previsto.

Gaudí como método constructivo

ggstudio aborda el legado metodológico de Antoni Gaudí desde una perspectiva operativa y contemporánea. El proyecto no reproduce formas históricas, sino que explora principios estructurales y constructivos vinculados a la geometría, la eficiencia material y la relación entre forma y sistema.

La instalación traslada esta lógica al contexto europeo actual mediante una estructura modular ligera, desmontable y reutilizable, que combina cultura material mediterránea e innovación técnica. En este sentido, el proyecto se alinea con los principios de la New European Bauhaus al integrar sostenibilidad, precisión constructiva y dimensión social en un modelo de infraestructura cultural circular y reversible.

Circulación libre y actos culturales

El espacio no se plantea como un pabellón cerrado, sino como una arquitectura permeable que dialoga con el parque y favorece la circulación libre de visitantes. Así, durante su estancia en Frankfurt, acogerá una programación específica que activará el jardín del Instituto Cervantes como espacio cultural abierto a acoger presentaciones institucionales, encuentros empresariales, actividades culturales, conciertos de pequeño formato y acciones vinculadas a la promoción del diseño y la arquitectura contemporánea.

El proyecto incorpora un análisis específico de circularidad e itinerancia que evalúa el ciclo de vida de la instalación, su desmontaje y su traslado internacional. Este enfoque permite definir criterios para su implantación en distintos contextos urbanos y refuerza el carácter reversible y reutilizable de la infraestructura arquitectónica.

La inauguración oficial tendrá lugar el 29 de abril y reunirá a representantes institucionales, prensa especializada, arquitectos, diseñadores y profesionales del sector. El acto incluirá intervenciones institucionales, una actuación artística y un encuentro de networking en el entorno de la instalación. Tras su apertura, el espacio acogerá hasta finales de junio una programación continuada de actividades culturales, profesionales y empresariales orientadas a reforzar el diálogo entre España y Alemania y a generar nuevas oportunidades de colaboración en los ámbitos del diseño, la arquitectura, la artesanía y las industrias creativas.

Diplomacia cultural

"Con esta acción, ICEX consolida su papel como agente clave en la proyección internacional del talento, la creatividad y la capacidad industrial española en uno de los principales foros internacionales dedicados al diseño contemporáneo", asegura el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa en un comunicado.

La iniciativa se enmarca en la estrategia de ICEX de apoyo a la internacionalización de las empresas españolas como referente en diseño, cultura material y soluciones constructivas avanzadas. En este sentido, el pabellón sitúa la materialidad en el centro del discurso arquitectónico, mostrándola no solo como solución constructiva, sino como expresión de identidad en uno de los principales foros internacionales de diseño contemporáneo con gran visibilidad ante instituciones, prescriptores y mercados europeos.

Más allá de su dimensión arquitectónica, la instalación se concibe como un ejercicio de diplomacia cultural y económica que evidencia la capacidad del ecosistema creativo e industrial español para responder a los retos contemporáneos y desarrollar soluciones innovadoras en el ámbito de la construcción. La estructura de madera presenta una piel híbrida compuesta por soluciones cerámicas, que aportan textura, resistencia y profundidad y componentes textiles que permiten modular la luz, la ventilación y la relación con el entorno. La combinación genera una envolvente dinámica, especialmente significativa en horario nocturno gracias a un sistema de iluminación integrada de bajo consumo.