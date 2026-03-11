Maratón de cortos documentales en el Centre del Carme

El festival internacional de cine documental DocsValència, que cumple este año su décima edición con la celebración de un certamen entre el 15 y el 23 de mayo impulsado dentro del marco del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana (CMCV), volverá a tener en el Centre del Carme Cultura Contemporània (CCCC) una de sus grandes ubicaciones. Según se ha conocido esta mañana, 'DocsValència - Espai de No Ficció' reforzará este 2026 la sección ‘Fragments’, dedicada al cortometraje documental, que ampliará su alcance con la incorporación del cortometraje documental nacional.

De este modo, 'Fragments' reunirá en un mismo espacio competitivo cortometrajes documentales de la Comunitat Valenciana y del conjunto del territorio nacional, ampliando el alcance de la sección y reforzando la apuesta del certamen por el formato breve. Ambas vertientes protagonizarán el tradicional maratón de cortometrajes de fin de semana, que en esta décima edición regresa al CCCC. Durante dos jornadas consecutivas, el público podrá acceder a una panorámica del documental breve contemporáneo, tanto valenciano como nacional.

El director-gerente del CMCV, Nicolás Bugeda, ha manifestado su satisfacción por seguir formando parte un año más de un festival "con el prestigio y la solidez de DocsValència en el ámbito cinematográfico por lo que supone de proyección y de reconocimiento para el audiovisual valenciano". "Queríamos fortalecer 'Fragments' y dar un paso más en nuestra apuesta por el cortometraje documental. Incorporar la vertiente nacional nos permite ampliar el diálogo y generar un espacio común para distintas miradas dentro de un formato que el público del festival sigue con mucho interés", ha señalado el codirector de DocsValència, Nacho Navarro.

Proyectos para el área de Industria

La presentación de esta ampliación coincide con el cierre de las convocatorias de la décima edición. El plazo de recepción de películas finalizó el 23 de febrero, mientras que la inscripción de proyectos para el área de industria concluyó el 26 de febrero. El DocsLab, el apartado de industria del festival, ha registrado 76 proyectos en fase de desarrollo y seis 'work in progress', lo que supone una cifra récord de participación. Estos datos consolidan el espacio de industria, formación y acompañamiento profesional como uno de los ejes estratégicos del festival.

Asimismo, la inscripción de largometrajes y cortometrajes valencianos ha alcanzado cifras récord en esta edición, confirmando el crecimiento sostenido del interés del sector por participar en el certamen.