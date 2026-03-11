El musical 'Goya, la melodía de una leyenda' llega a València con las luces y sombras del consagrado pintor

La apasionante vida de uno de los artistas más influyentes de la historia de España llega al escenario en forma de musical. 'Goya, la melodía de una leyenda', es un espectáculo de nueva creación que aborda la trayectoria del pintor aragonés durante un periodo de 35 años, hasta que huyó a Burdeos. En València, la función se representará del 20 al 22 de marzo en dobles pases cada día en el Teatro Olympia.

Se trata del primer proyecto sobre Francisco de Goya que se aborda desde lo pop y no desde el dramatismo, incluso con notas de comedia, frente a la tragedia en la que se presenta siempre su vida. Así, se trata de un espectáculo que a lo largo de dos horas y media narra el viaje vital del artista, desde su ascenso a la corte hasta su etapa más oscura, ya enfermo y recluido. Sobre el escenario participan siete actores y cinco músicos, dentro de una compañía que reúne a unas 40 personas entre intérpretes y equipo técnico.

El productor del espectáculo, Maximiliano Martínez, ha explicado que el musical propone “un recorrido por todas las etapas de su vida y la evolución de su obra, incluso la parte más oscura”, pero siempre con el objetivo de combinar rigor histórico y entretenimiento. “En dos horas y media se mezclan muchas cosas: historia, música y emoción”, ha señalado.

Un Goya lleno de contradicciones

El actor Javier Godina, que da vida al pintor, ha explicado que la obra busca mostrar a Goya desde todas sus facetas, acercándolo al público "con todas sus contradicciones", tanto el artista comprometido con su tiempo como el hombre disfrutón que pintó 'La maja desnuda' y 'La maja vestida', así como el hombre leal a sus amigos y todos los secretos que guardaba.

La trama incluye evidencias pero también fantasea con algunos rumores nunca confirmados, como la supuesta relación sentimental que mantuvo con María del Pilar Teresa Cayetana de Silva, Duquesa de Alba y principal mecenas del pintor, con quien la tradición le ha vinculado sentimentalmente.

Érika Bleda como la Duquesa de Alba, Javier Godino como Goya y el productor Maximiliano Martínez en el Teatro Olympia. / Miguel Angel Montesinos

A lo largo del espectáculo se muestran también momentos decisivos de su vida, como la enfermedad que lo dejó sordo, un episodio que marcó profundamente su personalidad y su obra. ¿Se puede integrar la sordera en un musical? Según sus protagonistas, sí. De hecho, "ese silencio es muy teatral", según Godina, y el espectáculo refleja incluso el tormento que debió sufrir en vida con los ruidos y acúfenos que sufría el pintor, que debieron llevarle a trabajar en su colección más oscura que, de hecho, nunca salió de casa.

La obra muestra así el tránsito desde el Goya más luminoso como pintor de la corte y cercano a la ilustración, hasta el creador que reflejó la violencia y el horror en series como 'Los desastres de la guerra'.

Un musical pop sobre un genio clásico

El espectáculo incluye 24 canciones que combinan estilos pop para reflejar las distintas etapas emocionales del pintor. Según explicó la actriz Erika Bleda, el objetivo es acercar al público una figura histórica desde una mirada contemporánea. De hecho, según señala, lo más verídico de la obra es entender "que las emociones humanas trascienden a los años, no importa el tiempo que pase".

Frente a otras representaciones del pintor más solemnes o dramáticas, la producción apuesta por una visión más dinámica, "un Goya más alegre y cercano". Todo eso junto a la "aristocracia del teatro musical", en palabras de Godino, formado por Leo Rivera (Godoy), Silvia Luchetti (Reina María Luisa), Paco Morales, Diego Molero, Germán Torres.