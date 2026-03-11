Yturraldes a 200 euros y Chillidas por 50 a las puertas del Mercado de Colón

El Grupo de Patrimonio Histórico de la Unidad de la Policía Nacional adscrita a la Comunitat Valenciana ha intervenido siete reproducciones no autorizadas de obras originales de los artistas españoles José María Yturralde y Eduardo Chillida.

Se trata de una reproducción parcial de una serigrafía de Chillida y de seis pinturas que replican de forma íntegra otras tantas creaciones originales de Yturralde. Las piezas incautadas eran realizadas por un aficionado a la pintura para después comercializarlas en los exteriores del Mercado de Colón de València, donde ofertaba por 200 euros las reproducciones de Yturralde y por 50 euros las de Chillida. Dos de las réplicas intervenidas ya habían sido vendidas con anterioridad a la actuación policial.

Ratificadas por Yturralde

El propio José María Yturralde ha ratificado este miércoles que las seis copias de sus obras reproducen íntegramente sus creaciones variando las dimensiones y que, tal como ya había manifestado por escrito, que no se trata de originales y nunca autorizó su ejecución ni comercialización.

El conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, ha reivindicado “el trabajo ingente y constante del Grupo de Patrimonio Histórico en la protección de nuestra la cultura” durante la visita a las instalaciones de la Policía de la Generalitat en Feria Valencia, donde están custodiadas las reproducciones no autorizadas y en la que también se ha personado Yturralde, a quien el conseller ha agradecido su presencia “contribuyendo así a que toda la sociedad sea consciente de los derechos de propiedad intelectual que tienen los creadores y a defender en todo momento el patrimonio”.

Valderrama ha subrayado la contribución del Grupo a “preservar en nuestro territorio el derecho exclusivo de los creadores sobre sus obras y a poder decidir quién las usa, cómo y en qué condiciones, tal como reconoce nuestra legislación y ya se estableció en el histórico Convenio de Berna hace más de un siglo”.

Falsificaciones de las obras de Yturralde. / GVA

Investigado, no detenido

La copia de Chillida reproduce la serigrafía titulada "Amnistía Internacional" (1992) y carece de cualquier tipo de autorización por parte de los titulares de los derechos morales de Eduardo Chillida, según ha constatado el Grupo de Patrimonio Histórico tras contactar con Sucesión Chillida, responsable de velar por la integridad de la obra y la figura del artista vasco.

Sucesión Chillida ha señalado también que la reproducción no ha sido realizada, editada ni reproducida bajo la supervisión o licencia de esta entidad.

El conseller ha sido informado de que el autor material y vendedor de las reproducciones ha sido oído en declaración, en calidad de investigado no detenido, como presunto autor de un delito contra la propiedad intelectual.

Juan Carlos Valderrama ha señalado que “esta actuación del Grupo de Patrimonio Histórico constata de nuevo el arraigo social y la profesionalidad de la Policía de la Generalitat”, que inició en diciembre de 2025 la investigación de estos hechos, de los que ahora entiende la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de València.