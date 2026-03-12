Un ferry convertido en galería de arte a través de la paleta del valenciano Jesús Arrúe

El ferry Ciudad de Sóller, de la naviera valenciana Trasmed -perteneciente al Grupo Grimaldi-, se transformará en una galería en alta mar el próximo 7 de abril, cuando zarpe del puerto de València rumbo a Mallorca con más de 30 obras destinadas al SUMMA Mallorca Contemporary Art Fair 2026. Una travesía que tendrá en la paleta del reconocido pintor Jesús Arrúe un punto clave. No en vano, el artista valenciano será el encargado de realizar una obra en directo a bordo del ferry, ante los pasajeros que participan en esta experiencia cultural previa a la apertura de la feria. Esta acción convertirá el barco en un espacio creativo en movimiento y transformará el trayecto marítimo en el primer gesto artístico y el arranque oficial del certamen.

Además del traslado de las obras que se expondrán en la feria, el viaje reunirá a una destacada comitiva de coleccionistas y profesionales del arte procedentes de distintos países que viajarán a la isla para asistir a este encuentro internacional dedicado al arte contemporáneo.

Un conexión cultural con Mallorca

En el marco de esta colaboración, el director de Relaciones Institucionales del Grupo Grimaldi en España, Miguel Pardo, ha destacado el compromiso de la naviera con el desarrollo cultural de las islas: “Nos gusta contribuir a que este destino siga creciendo y ofreciendo cada vez más propuestas de ocio interesantes para sus ciudadanos y para sus visitantes”. En este sentido, ha explicado que la participación en SUMMA Mallorca Contemporary Art Fair 2026 es "una oportunidad única, en un lugar que ha sido cuna de artistas gracias a su belleza, su luz y sus paisajes, para apoyar este evento único vinculado con la pintura y el arte”.

Miguel Pardo ha subrayado también el papel logístico que desempeña la naviera dentro del proyecto. “Para nosotros es un orgullo poder contribuir a su organización con lo que mejor sabemos hacer, con el traslado de las obras y la logística que supone traer las piezas desde la Península a Mallorca para ser exhibidas aquí”. Además, ha añadido que la colaboración va más allá del transporte de las obras. “También queremos servir de nexo para que muchas celebridades visiten esos días la exposición y la isla”.

Más de 30 galerías

La SUMMA Mallorca Contemporary Art Fair 2026, que se celebrará del 9 al 12 de abril en Palma, está organizada por el equipo responsable de ferias como JUSTMAD, MADRIDFOTO, SUMMA Madrid o Art in Place y reunirá en Mallorca a más de 30 galerías nacionales e internacionales, cada una con un proyecto artístico individual que permitirá descubrir propuestas de disciplinas como pintura, escultura, fotografía, instalación, arte urbano, cerámica o arte digital.